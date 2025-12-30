बुरे फंसे बाहुबली धनंजय सिंह, लखनऊ में मुकदमा दर्ज…करीबी ने पूर्व सांसद के नाम पर कालोनीवासियों को धमकाया

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, धनंजय सिंह
मंगलवार को लखनऊ में बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ में केस दर्ज हुआ है, उनके साथ ही जौनपुर की ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह और उनके गनर के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। बता दें कि मांडवी सिंह जौनपुर में महाराजगंज ब्लॉक की प्रमुख हैं। सोमवार 29 दिसंबर को उनके पति विनय सिंह लखनऊ में ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में स्वास्तिका सिटी कॉलोनी के मेन सड़क पर ही दीवार उठा रहे थे। बता दें कि इसी इलाके में बाहुबली धनंजय सिंह और कोडीन कफ सिरप मामले में जेल भेजे गए बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी है।
सड़क पर उठा रहे दीवाल का कॉलोनी के लोगों ने विरोध किया तो विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन लगा दिया, गरमा गर्मी के बीच लोगों ने धनंजय सिंह से बात करने से मना कर दिया। इस पर विनय के साथ आए लोग रायफल दिखाने लगे जिस पर कालोनीवासियों ने तगड़ा विरोध किया, इस पर विनय सिंह भड़क उठा और ईंट उठा कर लोगों को मारने दौड़ पड़ा। उसने गनर से बोला- राइफल निकालो ,इसके बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई।
मंगलवार को कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर से मुलाकात की और उस दिन की घटना का वीडियो सौंपा। कमिश्नर के आदेश पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विनय सिंह और 8-10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने केवल आरोपी विनय सिंह की शिकायत पर कॉलोनी वालों पर FIR दर्ज की थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी इसे लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस विवाद में एक बार फिर पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जुड़ने के बाद राजनीति गर्म हो गई है।
