लखनऊ में ट्रैफिक पर बड़ा प्रहार, ई-रिक्शा-टेंपो पर शिकंजा, नियम तोड़े तो सीधी जब्ती और नीलामी

इसी बीच शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाके हजरतगंज में पुलिस और प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। प्रतिबंधित क्षेत्रों में चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान के तहत 70 ऑटो और ई-रिक्शा सीज किए गए। जांच में सामने आया कि कई वाहन बिना वैध कागजात, बिना परमिट और बिना चालक सत्यापन के चल रहे थे। ऐसे सभी वाहनों के चालान काटे गए और उन्हें सीज कर दिया गया। हजरतगंज थाना क्षेत्र के कई हिस्सों में पहले से ही ई-रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था।