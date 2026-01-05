पछुआ हवाओं का असर: UP में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरा, घने कोहरे से बढ़ी ठंड

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में प्रभावी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का सीधा असर मैदानी राज्यों पर पड़ रहा है। बर्फीले क्षेत्रों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी पछुआ हवाओं ने प्रदेश में ठंड को और तीखा बना दिया है।

