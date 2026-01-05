5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पछुआ हवाओं का असर: UP में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरा, घने कोहरे से बढ़ी ठंड

UP Weather Department: प्रदेश में ठंड का असर अचानक तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं और घने कोहरे के कारण दिन में भी सर्दी बनी हुई है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 05, 2026

24 घंटों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री तक गिरा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

24 घंटों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री तक गिरा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में प्रभावी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का सीधा असर मैदानी राज्यों पर पड़ रहा है। बर्फीले क्षेत्रों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी पछुआ हवाओं ने प्रदेश में ठंड को और तीखा बना दिया है।

पश्चिमी विक्षोभ के बाद बदला मौसम का मिजाज

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी भारत से गुजर चुके पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई। इसके बाद वहां से निकलने वाली ठंडी हवाएं अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। इन हवाओं के प्रभाव से बीती रात प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। विशेष रूप से प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। कुछ जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया, जिससे ठंड का असर अचानक बढ़ गया।

अगले 24-48 घंटे और चुनौतीपूर्ण

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट थमने की संभावना है और फिर धीरे-धीरे तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। लेकिन तब तक प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, तब तक राहत की उम्मीद कम है।

दिन में भी महसूस हो रही सर्दी

आमतौर पर दिन में धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम हो जाता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज ठंडी हवाओं, घने कोहरे और आसमान साफ न होने के कारण दिन में भी कई स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थितियां बनी रहीं। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे लोगों को पूरे दिन ठंड का एहसास होता रहा। सुबह से लेकर शाम तक सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।

कोहरा बढ़ा रहा परेशानी

ठंड के साथ-साथ कोहरे ने भी जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह और देर रात घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों तक घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। तेज ठंडी हवाओं और नमी के कारण कोहरे की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है।

जनजीवन पर असर

कड़ाके की ठंड और कोहरे का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, किसानों और मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन और पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने, फॉग लाइट का प्रयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

रेल और हवाई सेवाओं पर असर

घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द भी किया गया है। हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर दिख रहा है। सुबह के समय कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों में देरी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को उड़ान की स्थिति की जानकारी पहले से लेने की सलाह दे रहा है।

स्वास्थ्य पर बढ़ा खतरा

तेज ठंड और कोहरे का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ, अस्थमा और जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि ठंड के मौसम में सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और ठंडी हवा से खुद को सुरक्षित रखें।

प्रशासन अलर्ट मोड में

बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश भर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। नगर निगम और प्रशासन द्वारा प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी ठंड से संबंधित बीमारियों को लेकर सतर्क किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

किसानों पर असर

ठंड और पछुआ हवाओं का असर खेती पर भी पड़ रहा है। रबी फसलों पर ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तापमान अत्यधिक नीचे गया तो पाले का खतरा बढ़ सकता है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में ठंड से गेहूं और सरसों जैसी फसलों को लाभ भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

नेहा सिंह राठौर देशद्रोह केस: रात में बयान के बाद वादी कवि अभय सिंह निर्भीक ने गिरफ्तारी की मांग दोहराई
लखनऊ
वादी कवि अभय सिंह निर्भीक का तीखा बयान -गिरफ्तारी की उठी मांग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 04:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पछुआ हवाओं का असर: UP में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरा, घने कोहरे से बढ़ी ठंड

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

‘डबल इंजन सरकारों’ में न्याय के लिए सडकों पर बेटियां… सांसें तक सुरक्षित नहीं, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

लखनऊ

भाजपा मंत्री-विधायकों ने सीएम योगी को लिखे पत्र, यूपी पुलिस भर्ती 2026 में आयु सीमा में छूट की मांग तेज

लखनऊ

UP Cold Wave: यूपी में ठंड का कहर जारी, घना कोहरा और तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट की चेतावनी

ठंड से राहत के आसार नहीं, कोहरे और गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘भारत में भी शासकों को सड़कों पर दौड़ाकर पीटना होगा’, इस नेता के बयान पर संजय निषाद की खरी-खरी

sanjay nishad counter attack on ajay chautala statement saying action should be taken against him
लखनऊ

यूपी में इस साल 33 दिन बंद रहेंगे स्कूल, विभाग ने जारी किया कैलेंडर, होली-दिवाली पर बड़ा फैसला

School Closed News
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.