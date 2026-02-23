23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

2027 चुनाव से पहले भाजपा यूपी संगठन में बड़ा बदलाव तय, नई टीम जल्द घोषित

BJP Leadership Change: उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल होली के बाद होने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम को लेकर मंथन तेज है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने की तैयारी चल रही है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 23, 2026

होली के बाद भाजपा यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल, नई टीम पर मंथन तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

होली के बाद भाजपा यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल, नई टीम पर मंथन तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP BJP Leadership: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई में लंबे समय से प्रतीक्षित संगठनात्मक फेरबदल अब होली के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम के गठन को लेकर पार्टी के अंदर मंथन का पहला चरण पूरा हो चुका है। हालांकि अंतिम सूची पर मुहर लगने से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बनना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दूसरे दौर की महत्वपूर्ण बैठकों के बाद ही नई प्रदेश टीम की घोषणा की जाएगी। संगठन में होने वाला यह बदलाव आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

चुनावी रणनीति के केंद्र में संगठन

भाजपा नेतृत्व का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसी कारण नई टीम का गठन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।

पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस बार संगठन को अधिक सक्रिय, प्रभावी और जमीन से जुड़ा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, सामाजिक समूहों के बीच संवाद मजबूत करने और चुनावी मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से नई टीम तैयार की जा रही है।

जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष फोकस

उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों की अहम भूमिका को देखते हुए भाजपा नेतृत्व नई टीम में जातीय संतुलन को प्राथमिकता दे रहा है। पिछड़ा वर्ग, दलित, सवर्ण, महिला और युवा प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारियों का चयन किए जाने की चर्चा है।

साथ ही पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र से संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि संगठन पूरे प्रदेश में समान रूप से मजबूत दिखाई दे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संतुलन 2027 के चुनावी समीकरणों को साधने में निर्णायक साबित हो सकता है।

अनुभवी नेताओं और युवाओं का मिश्रण

नई टीम में अनुभव और ऊर्जा दोनों को साथ लेकर चलने की तैयारी है। पार्टी के पुराने और अनुभवी पदाधिकारियों के साथ-साथ नए और युवा चेहरों को भी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा नेतृत्व का उद्देश्य संगठन में नई कार्यशैली, तकनीकी दक्षता और डिजिटल अभियान क्षमता को बढ़ाना है। युवा नेताओं को शामिल कर संगठन को भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है।

व्यापक बदलाव या सीमित फेरबदल

राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि क्या संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे या फिर मौजूदा पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल कर संतुलन साधा जाएगा। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी पूरी तरह नई टीम बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है, जबकि अन्य का अनुमान है कि आंशिक बदलाव कर निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर व्यापक चर्चा के बाद लिया जाएगा।

पंकज चौधरी के कार्यकाल की पहली बड़ी टीम

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली यह पहली बड़ी संगठनात्मक टीम होगी। इसलिए इसे उनके नेतृत्व शैली और राजनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब भी माना जा रहा है। नई टीम के जरिए भाजपा संगठनात्मक रूप से नए सिरे से खुद को तैयार करने और आगामी चुनावों के लिए स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करेगी। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन में समन्वय मजबूत रहे और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह बना रहे।

2027 विधानसभा चुनाव पर नजर

भाजपा ने अभी से 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठनात्मक फेरबदल को उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई टीम की जिम्मेदारी होगी

  • बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना
  • नए मतदाताओं तक पहुंच बनाना
  • सामाजिक समूहों के बीच संवाद बढ़ाना
  • सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना
  • चुनावी प्रबंधन को तकनीकी रूप से मजबूत करना
  • अंदरूनी समन्वय बनाए रखने की कोशिश

पार्टी नेतृत्व संगठन में संतुलन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की असंतुष्टि से बचने पर भी ध्यान दे रहा है। इसी कारण पदाधिकारियों के चयन में अनुभव, कार्यशैली और संगठन के प्रति योगदान को अहम मानदंड बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मजबूत संगठन ही राजनीतिक स्थिरता और चुनावी सफलता की आधारशिला होता है।

