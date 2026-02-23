2027 चुनाव से पहले भाजपा यूपी संगठन में बड़ा बदलाव तय, नई टीम जल्द घोषित

UP BJP Leadership: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई में लंबे समय से प्रतीक्षित संगठनात्मक फेरबदल अब होली के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम के गठन को लेकर पार्टी के अंदर मंथन का पहला चरण पूरा हो चुका है। हालांकि अंतिम सूची पर मुहर लगने से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बनना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दूसरे दौर की महत्वपूर्ण बैठकों के बाद ही नई प्रदेश टीम की घोषणा की जाएगी। संगठन में होने वाला यह बदलाव आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

