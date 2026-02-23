23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा की तैयारियां तेज, मायावती ने कार्यक्रताओं को दी चेतावनी

बसपा प्रमुख मायावती ने आल इंडिया बैठक में संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और सत्ता हासिल करने का आह्वान किया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 23, 2026

मायावती ने कार्यकर्ताओं को दी बड़ी चेतावनी

मायावती ने कार्यकर्ताओं को दी बड़ी चेतावनी

UP Politics: बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी की आल इंडिया बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संगठन को और मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और सत्ता हासिल करने के लिए तन, मन और धन से संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। 7 फरवरी को प्रदेश स्तर पर हुई बड़ी बैठक के बाद यह समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, संसद में चल रहे टकराव और सामाजिक-राजनीतिक माहौल पर विस्तार से चर्चा हुई।

बहुजन समाज के लिए बेहतर वातावरण की जरूरत

बैठक में कहा गया कि देश में बेहतर राजनीतिक और सामाजिक माहौल बनना चाहिए। तभी बहुजन समाज के लोगों को उनके ‘अच्छे दिन’ मिल पाएंगे। पार्टी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनाकर बहुजन समाज ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। बसपा इसी मिशन को आगे भी जारी रखेगी।

अन्य राज्यों में भी बहुजन मिशन से जुड़ाव बढ़ रहा

बैठक में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश के आंबेडकरवादियों की तरह अब अन्य राज्यों के लोग भी बहुजन मिशन से जुड़ रहे हैं। पार्टी ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने और संविधान को सही तरीके से लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पिछले साल 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई आल इंडिया बैठक के निर्देशों की समीक्षा की गई। सभी राज्यों से प्रगति रिपोर्ट ली गई।

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का निर्देश

मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विपक्षी दलों और उनकी सरकारों पर गरीब, किसान और बहुजन विरोधी नीतियां चलाने का आरोप लगाया। कहा कि इन दलों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जिससे उनकी विश्वसनीयता तेजी से घट रही है। ऐसे में बसपा की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वह जनता के सामने एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरे।

स्वार्थी तत्वों से सावधान रहने की चेतावनी

मायावती ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मिशन के प्रति पूरी समर्पण भावना से संघर्ष जारी रखें। बैठक में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों, खासकर अमेरिका के साथ होने वाली संभावित डील पर चर्चा हुई। पार्टी ने कहा कि किसी भी समझौते में देश के किसानों और बहुजन समाज के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प

बैठक के अंत में सभी ने ‘बहुजन समाज को शोषित से शासक वर्ग बनाने’ के मिशन को हर हाल में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मायावती ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने और पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें

बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मांग, ‘यूपी नहीं किसी और प्रदेश की पुलिस करे जांच…’
वाराणसी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पुलिस पर तंज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 01:25 pm

Published on:

23 Feb 2026 01:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा की तैयारियां तेज, मायावती ने कार्यक्रताओं को दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राज्यसभा चुनाव बना सपा की घर वापसी की चाबी, बागी विधायकों के लिए खुला रास्ता

सपा का ‘घर वापसी’ फॉर्मूला तैयार: क्रॉस वोटिंग करने वाले बागी विधायकों के लिए खुला वापसी का रास्ता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

BJP का हाईटेक मुख्यालय, डिजिटल वॉर रूम से चलेगी चुनावी रणनीति

डिजिटल वॉर रूम से चलेगी चुनावी रणनीति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

गंगा एक्सप्रेसवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक पार्क में निवेश लाने को योगी का सिंगापुर मिशन तेज

यूपी में बड़े निवेश की संभावनाएं मजबूत (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

UP बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, सिंगापुर में योगी का टेमासेक और GIC से निवेश पर हाई-लेवल मीटिंग

सिंगापुर दौरे पर योगी की बड़ी रणनीति सामने आई
लखनऊ

Crime News: ट्यूशन टीचर ने 9वीं की छात्रा से किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर कराया अबॉर्शन

Rape
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.