यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा की तैयारियां तेज, मायावती ने कार्यक्रताओं को दी चेतावनी

मायावती ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मिशन के प्रति पूरी समर्पण भावना से संघर्ष जारी रखें। बैठक में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों, खासकर अमेरिका के साथ होने वाली संभावित डील पर चर्चा हुई। पार्टी ने कहा कि किसी भी समझौते में देश के किसानों और बहुजन समाज के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।