बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मांग, ‘यूपी नहीं किसी और प्रदेश की पुलिस करे जांच…’

शंकराचार्य ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता में पुलिस पर भरोसा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि लोग मांग कर रहे हैं कि जांच किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस से हो। स्वामी ने इसे रामायण के कालनेमि से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कालनेमि ने रावण की मदद के लिए सन्यासी का भेष धारण किया था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। इसी तरह छद्मभेष धारी लोगों का भी पर्दाफाश होगा। उन्होंने लंका कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण ने सन्यासी का रूप लिया था, लेकिन सच सामने आ गया।