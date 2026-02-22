अब सच सामने आएगा: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द के खिलाफ FIR पर संत समिति

स्वामी जितेन्द्रानंद ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई करने के बाद प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश दिया है। सिर्फ कोर्ट ने दोनों पक्षों को ही नहीं सुना बल्कि जिन शिष्यों का शोषण हुआ है उनका भी बयान दर्ज किया गया और संभवत उसकी सीडी भी जमा की होगी गई होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कोर्ट केस फैसले का स्वागत करते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो।