यह धर्मयुद्ध है, या तो आप गौ माता के साथ हैं या खिलाफ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द

शंकराचार्य ने कहा कि यह आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ गौ माता की रक्षा के लिए है। गाय को पशु और मां मानने वालों में किस तरह का अंतर होता है, यह आंदोलन उसके लिए होगा। शंकराचार्य ने कहा कि सत्ता के साथ भले ही भीड़ हो, लेकिन मैं सत्य के पथ पर हूं और सत्य अकेला सभी पर भारी पड़ता है। इसे पराजित नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य ने 10 दिनों के भीतर देश के सभी धर्माचार्य को स्पष्ट करने को कहा है कि वह इस 'धर्म युद्ध' में किसकी तरफ हैं।