सपा के कई नेताओं को पुलिस नें किया नजरबंद, दालमंडी चौड़ीकरण के विरोध में व्यापारियों से मिलने का था प्लान, जारी हुआ था पत्र

पत्र के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कुछ पदाधिकारियों के नाम भी जारी किए गए हैं, जिन्हें दालमंडी जाकर वहां के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने को कहा गया है। पत्र के मुताबिक, समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा, पूर्व राज्य मंत्री रिबू श्रीवास्तव समेत तमाम पदाधिकारी के नाम बताए गए हैं जो दालमंडी में जाकर वहां के पीड़ित परिवारों और दुकानदारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को नजर बंद करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की टीम नगवा स्थित समाजवादी युवा सभा के महासचिव सत्यप्रकाश सोनकर के आवास पहुंची और उन्हें नजरबंद कर लिया है। इसके साथ ही सपा के अन्य कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है।