वाराणसी में राहुल गांधी का पुतला फूंकने को लेकर भाजयुमो और पुलिस मे रार, वकीलों के हस्तक्षेप के बाद मिली परमिशन

वाराणसी: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे एआई सबमिट को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एआई सबमिट में जाकर हंगामा मचाने के बाद अब बीजेपी सड़कों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इससे पहले कार्यकर्ता पुतला लेकर पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने छीन लिया, लेकिन कुछ देर बाद वकीलों के हस्तक्षेप के बाद दोबारा पुतला दहन किया गया।