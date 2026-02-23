‘अपने विधायक बचा लें, यही बड़ी बात होगी‘ केशव मौर्य का अखिलेश पर पलटवार, सौ विधायक वाले ऑफर पर दिया जवाब

दरअसल, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को तंज करते हुए कहा था कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, तो वह सौ विधायक लेकर आए और मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि यह ऑफर एक सप्ताह के लिए खुला है। अखिलेश के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी।