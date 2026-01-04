नेहा सिंह राठौर देशद्रोह केस: रात में बयान के बाद वादी कवि अभय सिंह निर्भीक ने गिरफ्तारी की मांग दोहराई

Sedition Case Neha Singh Rathore: लोक गायिका और कवयित्री नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मुकदमे ने एक बार फिर राजनीतिक, साहित्यिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। शनिवार देर रात नेहा सिंह राठौर द्वारा हजरतगंज थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराने के बाद इस मामले के वादी, कवि अभय सिंह ‘निर्भीक’ ने कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति को माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिली हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह पूरा मामला अब केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया की सीमाओं पर एक बड़े विमर्श का रूप ले चुका है।