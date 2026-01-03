अटल नगर आवासीय योजना की लॉटरी 8–9 जनवरी को, 2,496 फ्लैट्स आवंटन के लिए होगी आयोजन

इस योजना के तहत कुल 2,496 आवासीय फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा। ये फ्लैट्स विभिन्न श्रेणियों में बनाए गए हैं, ताकि अलग-अलग आय वर्ग के लोग अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार आवास प्राप्त कर सकें। योजना में आवासीय इकाइयों का डिजाइन आधुनिक शहरी मानकों के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा, खुली जगह, पार्किंग और सामुदायिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अटल नगर आवासीय योजना को इस तरह विकसित किया गया है कि यहां रहने वाले लोगों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक जीवन शैली मिल सके।