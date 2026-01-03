3 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

अटल नगर आवासीय योजना की लॉटरी 8–9 जनवरी को, 2,496 फ्लैट्स आवंटन के लिए होगी आयोजन

Atal Nagar Housing Scheme 2026 : अटल नगर आवासीय योजना के तहत कुल 2,496 फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह लॉटरी 8 और 9 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में आयोजित होगी। योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को आधुनिक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 03, 2026

अटल नगर आवासीय योजना के फ्लैट्स की होगी लॉटरी, 8 और 9 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

अटल नगर आवासीय योजना के फ्लैट्स की होगी लॉटरी, 8 और 9 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Atal Nagar Housing Scheme Lottery for 2,496 Flats : आम जनता को सुलभ और योजनाबद्ध आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अटल नगर आवासीय योजना के अंतर्गत कुल 2,496 फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह लॉटरी 8 और 9 जनवरी, 2026 को गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन को लेकर आवेदकों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से इस योजना के तहत आवास आवंटन की प्रतीक्षा की जा रही थी।

आवासीय योजनाओं के प्रति बढ़ती मांग और शहरी आबादी के दबाव को देखते हुए अटल नगर आवासीय योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि उन्हें शहर में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराया जा सके।

लॉटरी प्रक्रिया की तिथियां और स्थान

  • अटल नगर आवासीय योजना के फ्लैट्स की लॉटरी प्रक्रिया दो दिनों में पूरी की जाएगी।
  • तिथि: 8 एवं 9 जनवरी, 2026
  • स्थान: जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अधिकारियों के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएगी। इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की शिकायत या संदेह की गुंजाइश न रहे। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पर्यवेक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे।

कुल 2,496 फ्लैट्स का होगा आवंटन

इस योजना के तहत कुल 2,496 आवासीय फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा। ये फ्लैट्स विभिन्न श्रेणियों में बनाए गए हैं, ताकि अलग-अलग आय वर्ग के लोग अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार आवास प्राप्त कर सकें। योजना में आवासीय इकाइयों का डिजाइन आधुनिक शहरी मानकों के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें सुरक्षा, खुली जगह, पार्किंग और सामुदायिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अटल नगर आवासीय योजना को इस तरह विकसित किया गया है कि यहां रहने वाले लोगों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक जीवन शैली मिल सके।

आवासीय योजना की प्रमुख विशेषताएं

अटल नगर आवासीय योजना की कई विशेषताएं इसे खास बनाती हैं। इस योजना में सुव्यवस्थित सड़कें और आंतरिक मार्ग,जल आपूर्ति और सीवरेज की बेहतर व्यवस्था,बिजली और स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त सुविधा,हरित क्षेत्र और पार्क,बच्चों और बुजुर्गों के लिए सामुदायिक स्थान,सुरक्षा के लिए नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था इन सभी सुविधाओं के चलते यह योजना शहरी आवास की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम मानी जा रही है।

लॉटरी में पारदर्शिता पर विशेष जोर

अधिकारियों ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लॉटरी का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा और इसमें आवेदकों को भी उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा, प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग और दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा। इससे पहले भी आवासीय योजनाओं की लॉटरी में पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवालों को ध्यान में रखते हुए इस बार अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं।

आवेदकों के लिए हेल्पलाइन सुविधा

लॉटरी प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी, शंका या समस्या के समाधान के लिए आवेदकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-5000 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन पर आवेदक लॉटरी की तिथि, प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेजों और अन्य तकनीकी जानकारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि हेल्पलाइन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदकों को सही और समय पर जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत

अटल नगर आवासीय योजना को खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई और निजी रियल एस्टेट परियोजनाओं की ऊंची कीमतों के बीच सरकारी आवासीय योजनाएं आम लोगों के लिए घर का सपना पूरा करने का जरिया बनती हैं। सूत्रों  का मानना है कि इस तरह की योजनाएं न केवल आवास की समस्या को कम करती हैं, बल्कि शहरी विकास को भी संतुलित बनाती हैं।

शहर के विकास में योजना की भूमिका

लखनऊ जैसे तेजी से बढ़ते शहर में योजनाबद्ध आवासीय परियोजनाओं की भूमिका बेहद अहम है। अटल नगर आवासीय योजना से न केवल लोगों को घर मिलेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास भी होगा। सड़क, बिजली, पानी और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे पूरे इलाके का विकास होगा। इसके साथ ही, इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं और भविष्य में भी होंगे।

सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान

योजना के अंतर्गत बनने वाले फ्लैट्स में भूकंपरोधी निर्माण तकनीक, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। इसके अलावा, परिसर में सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। अधिकारियों का कहना है कि उद्देश्य केवल घर देना नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन शैली उपलब्ध कराना है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अटल नगर आवासीय योजना की लॉटरी 8–9 जनवरी को, 2,496 फ्लैट्स आवंटन के लिए होगी आयोजन

