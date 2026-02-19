क्या है ई-रूपी राशन वितरण योजना? कैसे मिलेगा इससे लाभ; 5 बातें जानना बेहद जरूरी

प्वाइंट 5: बता दें कि पिछले दिनों गोरखपुर में राशन ATM यानी अन्नपूर्ति ATM के बंद होने के पीछे कुछ व्यावहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आईं थीं। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राशन वितरण में घटतौली की समस्या को खत्म करना था। हालांकि, इसके साथ एक बड़ी दिक्कत सामने आई-बिजली का भारी भरकम बिल, जिसे कोटेदारों को खुद वहन करना पड़ा। कोटेदारों ने विभाग से बिजली बिल का भुगतान करने की मांग की, लेकिन सरकारी नियमों में इस तरह के खर्च की भरपाई का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसके चलते यह योजना व्यवहारिक चुनौतियों में उलझकर रह गई।