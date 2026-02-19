19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

क्या है ई-रूपी राशन वितरण योजना? कैसे मिलेगा इससे लाभ; 5 बातें जानना बेहद जरूरी

All About E-Rupi Rashan Yojana: ई-रूपी राशन वितरण योजना क्या है? इससे कैसे लाभ मिलेगा, कौन सी 5 बातें जानना बेहद जरूरी हैं?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 19, 2026

know all about e rupi ration distribution scheme. How can you benefit from it 5 important things up

जानिए, क्या है ई-रूपी राशन वितरण योजना?

All About E-Rupi Rashan Yojana: 15 फरवरी को गुजरात में ई-रुपी से राशन वितरण प्रणाली का शुभारंभ होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। यूपी के बाराबंकी में केंद्रीय खाद्य रसद मंत्रालय की टीम ने प्राथमिक सर्वेक्षण के बाद मोबाइल डाटा कलेक्शन करवा लिया है। यह प्रणाली प्रदेश में लागू करने के लिए बाराबंकी मॉडल जिला के तौर पर घोषित किया जा सकता है।

ATM की तर्ज पर काम करेगी ई-रूपी राशन वितरण योजना

प्वाइंट नंबर 1: राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के साथ आमजन की सुविधा के लिए ई-रुपी प्रणाली ATM की तर्ज पर काम करेगी। इस योजना के तहत निर्धारित तिथि में कहीं से भी मशीन के जरिये कार्डधारक अपने राशन को प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा का गृह जनपद बाराबंकी होने के कारण यहां पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाने की संभावना है। 6.42 लाख लाभार्थियों को 1380 कोटेदार से जनपद में राशन मिलता है।

What is E- Rupi Rashan Yojana: खाद्य एवं रसद मंत्रालय की टीमों ने किया सर्वे

प्वाइंट नंबर 2: खाद्य एवं रसद मंत्रालय की 4 टीमें प्रदेश के बाराबंकी में सर्वे करने आईं। वितरण प्रक्रिया का जीरो ग्राउंड पर करीब 15 दिनों तक अध्ययन किया गया है। साथ ही कोटेदार की कार्यप्रणाली देखी गई और लाभार्थी परिवारों से बातचीत की गई। मुख्य तौर पर स्मार्टफोन और कीपैड मोबाइल के प्रयोग का औसत लिया गया।

UP News In Hindi: बैंक खाते या स्मार्टफोन की अनिवार्यता भी नहीं

प्वाइंट नंबर 3: जिला पूर्ती अधिकारी डॉक्टर राकेश तिवारी का कहना है कि सभी राशन कार्ड धारकों के मोबाइल में ई-रुपी App इंस्टॉल करवाकर सीधे केंद्र से प्रति माह ई-रुपी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक 'डिजिटल वाउचर' जैसे काम करता है। इसके लिए बैंक खाते या स्मार्टफोन की अनिवार्यता भी नहीं होती। संबंधित विभाग आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS या QR कोड भेजेगा। अगर स्मार्टफोन है, तो आपको QR कोड मिलेगा। जिसके बाद दुकानदार QR कोड को स्कैन या OTP को सत्यापित करेगा और आपको राशन दे दिया जाएगा।

Uttar Pradesh News in Hindi: क्या बोले खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा

प्वाइंट नंबर 4: खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा का कहना है कि गुजरात के बाद अभी यह प्रक्रिया बाराबंकी में प्रारंभिक स्तर पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र ओर प्रदेश सरकार की मंशा हर लाभार्थी तक सुगम राशन पहुंचाने की है।

प्वाइंट 5: बता दें कि पिछले दिनों गोरखपुर में राशन ATM यानी अन्नपूर्ति ATM के बंद होने के पीछे कुछ व्यावहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आईं थीं। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राशन वितरण में घटतौली की समस्या को खत्म करना था। हालांकि, इसके साथ एक बड़ी दिक्कत सामने आई-बिजली का भारी भरकम बिल, जिसे कोटेदारों को खुद वहन करना पड़ा। कोटेदारों ने विभाग से बिजली बिल का भुगतान करने की मांग की, लेकिन सरकारी नियमों में इस तरह के खर्च की भरपाई का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसके चलते यह योजना व्यवहारिक चुनौतियों में उलझकर रह गई।

ये भी पढ़ें

‘1 हजार में हवलदार, 10 हजार में इंस्पेक्टर और एक लाख में थाना…’ यूजर्स बोले- समाजवादी पार्टी का गुंडा
आगरा
video of an alleged samajwadi party leader showing his dominance on streets viral agra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 11:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / क्या है ई-रूपी राशन वितरण योजना? कैसे मिलेगा इससे लाभ; 5 बातें जानना बेहद जरूरी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान, माघ मेला विवाद के बीच ब्रजेश पाठक का बड़ा सियासी संकेत

माघ मेला विवाद के बाद ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का सम्मान कर दिया सियासी संदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

नगर निगम लखनऊ के खाते में 35.16 करोड़ की सबसे बड़ी वसूली, हाईकोर्ट प्रशासन ने चुकाया लंबित हाउस टैक्स

इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने 35.16 करोड़ रुपये हाउस टैक्स का किया भुगतान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

सोने-चांदी के बाजार में बड़ा बदलाव, सर्राफा एसोसिएशन ने तय किए मानक रेट

सोना-चांदी के मानक रेट जारी, ग्राहकों को राहत संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में योगी-भागवत मुलाकात, 2027 चुनावी रणनीति पर 40 मिनट गहन मंथन

2027 विधानसभा चुनाव से पहले रणनीतिक मंथन, संगठन–सरकार समन्वय पर जोर   (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group) 
लखनऊ

PDA की एकजुटता से घबराई सरकार, युवाओं में फूट डालने की कर रही कोशिश- अखिलेश यादव

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.