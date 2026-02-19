NEET Student Assault Case: नवजात को गोद में लिए दर-दर भटक रही NEET छात्रा, प्यार के नाम पर मिला धोखा और अकेलापन

NEET Aspirant Alleges Rape: राजधानी लखनऊ में NEET की तैयारी करने आई एक युवती ने कैब ड्राइवर पर प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने, मंदिर में शादी करने का विश्वास दिलाने और बेटी के जन्म के बाद छोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है। वाराणसी की रहने वाली पीड़िता (बदला हुआ नाम -प्रिया) ने चिनहट थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, गर्भवती होने पर मंदिर में शादी की और बाद में उसे व नवजात बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया।