19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

NEET Student Assault Case: नवजात को गोद में लिए दर-दर भटक रही NEET छात्रा, प्यार के नाम पर मिला धोखा और अकेलापन

लखनऊ में NEET की तैयारी कर रही वाराणसी की एक युवती ने कैब ड्राइवर पर प्रेमजाल में फंसाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, मंदिर में शादी का झांसा देने और बेटी के जन्म के बाद छोड़ देने का आरोप लगाया है। पीड़िता नवजात संग न्याय के लिए भटक रही है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 19, 2026

NEET अभ्यर्थी से दुष्कर्म का आरोप, शादी का वादा कर छोड़ने का मामला (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

NEET अभ्यर्थी से दुष्कर्म का आरोप, शादी का वादा कर छोड़ने का मामला (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

NEET Aspirant Alleges Rape: राजधानी लखनऊ में NEET की तैयारी करने आई एक युवती ने कैब ड्राइवर पर प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने, मंदिर में शादी करने का विश्वास दिलाने और बेटी के जन्म के बाद छोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है। वाराणसी की रहने वाली पीड़िता (बदला हुआ नाम -प्रिया) ने चिनहट थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, गर्भवती होने पर मंदिर में शादी की और बाद में उसे व नवजात बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया।

वाराणसी से लखनऊ तक का सफर

प्रिया वाराणसी के मेलूपुर क्षेत्र की रहने वाली है। दिसंबर 2022 में वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी के लिए लखनऊ आई थी। उसने चिनहट के नौबस्ता इलाके में किराए का कमरा लिया और गोमतीनगर स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू की। कोचिंग आने-जाने के लिए वह कैब बुक करती थी। जुलाई 2023 में एक दिन उसने कैब बुक की, जिसे बाराबंकी निवासी आदित्य यादव चला रहा था।

रोजाना सफर से शुरू हुई दोस्ती

युवती के मुताबिक, आदित्य ने बातचीत के दौरान उसे रोजाना लाने-ले जाने का प्रस्ताव दिया। नियमित कैब बुकिंग की वजह से उसे यह सुविधा सही लगी और उसने सहमति दे दी। इसके बाद आदित्य उसे घर से कोचिंग और कोचिंग से घर छोड़ने लगा। सफर के दौरान दोनों में बातचीत बढ़ी और दोस्ती हो गई। युवती ने बताया कि उसने कार चलाना सीखने की इच्छा जताई, जिस पर आदित्य ने उसे मुफ्त में गाड़ी सिखाने की बात कही। इसी दौरान वह अक्सर प्रेम का इजहार करता था, जिसे युवती शुरुआत में अनदेखा करती रही।

भरोसे में लेकर कमरे पर बुलाया

प्रिया का आरोप है कि आदित्य ने धीरे-धीरे भरोसा जीत लिया। परिवार से मिलवाने की बात करने पर वह टालता रहा। एक दिन बहाने से उसे अपने कमरे पर ले गया। वहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। युवती के अनुसार, वह बेहोश हो गई और उसी दौरान आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए। होश आने पर उसे घटना का अंदेशा हुआ, लेकिन वह मानसिक रूप से आहत थी। करीब एक महीने बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है।

मंदिर में शादी का दावा

गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर युवती ने शादी का दबाव बनाया। आरोप है कि आदित्य ने उसे आश्वासन दिया और चंद्रिका देवी मंदिर में दो दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। इसके बाद दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे। युवती के अनुसार, आरोपी ने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेने की बात कही।

गर्भावस्था के दौरान साथ, फिर अचानक गायब

प्रिया ने बताया कि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में वह बाराबंकी में आरोपी के घर भी रही। हालांकि जैसे-जैसे पेट बढ़ने लगा, वहां आना-जाना कम हो गया। आरोपी परिवार से मिलवाने का आश्वासन देता रहा, लेकिन टालता रहा। 2 फरवरी को उसने एक निजी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी उसे चिनहट के नौबस्ता क्षेत्र में किराए के कमरे पर ले गया। युवती के अनुसार, तीन दिन तक वह साथ रहा। फिर दवा लेने की बात कहकर घर से निकला और वापस नहीं लौटा।

‘तुम पत्नी नहीं हो’ - फोन पर इंकार

कई बार फोन करने के बाद संपर्क हुआ तो आरोपी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि उसने कहा – “तुम मेरी पत्नी नहीं हो, जहां जाना है जाओ।” यहां तक कि मां-बेटी को लेकर अपमानजनक बातें भी कहीं।
इसके बाद आरोपी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। युवती ने बताया कि आरोपी के दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया।

आर्थिक तंगी में मां-बेटी

पीड़िता का कहना है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। नवजात बच्ची के लिए दूध और जरूरी सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। वह भावुक होकर बताती है कि उसकी मां को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। वह मानसिक रूप से टूट चुकी है और न्याय की उम्मीद में पुलिस के चक्कर लगा रही है।

पुलिस में शिकायत, जांच शुरू

युवती ने चिनहट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि युवती के आरोप गंभीर हैं और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई हो सकती है।

कानूनी राय

अनुराग रस्तोगी ( वकील हाईकोर्ट ) का कहना है कि नशीला पदार्थ देकर शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध है। साथ ही विवाह का झांसा देकर संबंध बनाना और बाद में मुकर जाना भी कानून के तहत दंडनीय हो सकता है, यदि यह साबित हो कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी की मंशा थी। मंदिर में हुई कथित शादी की वैधता भी जांच का विषय होगी। यदि विधिक रूप से विवाह पंजीकृत नहीं है, तो कानूनी स्थिति अलग हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: सोने-चांदी के बाजार में बड़ा बदलाव, सर्राफा एसोसिएशन ने तय किए मानक रेट
लखनऊ
सोना-चांदी के मानक रेट जारी, ग्राहकों को राहत संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cg crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 01:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / NEET Student Assault Case: नवजात को गोद में लिए दर-दर भटक रही NEET छात्रा, प्यार के नाम पर मिला धोखा और अकेलापन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विधायकों के फोन की अनदेखी करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं! विधानसभा अध्यक्ष का कड़ा अल्टीमेटम

satish mahana said strict action will be taken against officials who ignore calls of mla up
लखनऊ

आर्य समाज विवाह के बाद जबरन गर्भपात का आरोप, मुकदमा दर्ज पर 15 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं

पारा थाने में मुकदमा दर्ज, पीड़िता का आरोप-सुलह का दबाव; जान का खतरा बताया (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

अखिलेश यादव कतई इन नेताओं को किसी हाल में नहीं देंगे समाजवादी पार्टी की टिकट! गोपनीय लिस्ट कर रहे तैयार

akhilesh Yadav will not give samajwadi party ticket to these leaders up politics lucknow
लखनऊ

लखनऊ में 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान, माघ मेला विवाद के बीच ब्रजेश पाठक का बड़ा सियासी संकेत

माघ मेला विवाद के बाद ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का सम्मान कर दिया सियासी संदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

क्या है ई-रूपी राशन वितरण योजना? कैसे मिलेगा इससे लाभ; 5 बातें जानना बेहद जरूरी

know all about e rupi ration distribution scheme. How can you benefit from it 5 important things up
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.