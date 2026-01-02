IAS Promotion: प्रमोशन के बाद IAS अधिकारियों को नई तैनाती, नेहा शर्मा बनीं स्थायी महानिरीक्षक निबंधन

UP Govt Promotes 21 IAS Officers: नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा और महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए 21 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई तैनाती दी है। इस क्रम में 2010 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी नेहा शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रभारी महानिरीक्षक निबंधन (IG Registration) से स्थायी महानिरीक्षक निबंधन नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न केवल पदोन्नति के साथ हुई है, बल्कि इसे उनके प्रशासनिक करियर की एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। स्टांप एवं निबंधन जैसे संवेदनशील और राजस्व से जुड़े विभाग की स्थायी जिम्मेदारी सौंपकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है।