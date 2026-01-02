नए साल के जश्न में लखनऊ के पार्कों और स्मारकों में रिकॉर्ड भीड़, LDA पार्कों की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

नए साल पर लोगों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल। पहली बार आमजन के लिए खोले गए इस स्थल पर शाम 6 बजे तक 12,397 पर्यटकों ने भ्रमण किया। यहां लगे महापुरुषों के स्मारकों, भव्य स्थापत्य और संदेशात्मक शिल्पों को देखकर लोग भावविभोर नजर आए। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से 15 रुपये टिकट शुल्क के माध्यम से 1.22 लाख रुपये की आय हुई। वहीं, यहां स्थित अत्याधुनिक म्यूजियम का प्रवेश शुल्क 50 रुपये तय किया गया है। सरकार की ओर से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है।