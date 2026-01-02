2 जनवरी 2026,

लखनऊ

नए साल के जश्न में लखनऊ के पार्कों और स्मारकों में रिकॉर्ड भीड़, LDA पार्कों की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Massive New Year Crowd at Lucknow Parks &amp; Memorials: नए साल 2026 पर राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के प्रमुख पार्कों और स्मारकों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहली बार आमजन के लिए खोला गया, जहां हजारों लोगों ने महापुरुषों को नमन किया। LDA पार्कों में रिकॉर्ड टिकट बिक्री के साथ आय के सभी पुराने आंकड़े टूट गए।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 02, 2026

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहली बार आमजन के लिए खुला, हजारों लोगों ने महापुरुषों को किया नमन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहली बार आमजन के लिए खुला, हजारों लोगों ने महापुरुषों को किया नमन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

BK Record-Breaking Tickets for New Year 2026 : नए साल 2026 के आगमन के साथ ही राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के प्रमुख पार्कों और स्मारकों में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। छुट्टी और उत्सव के माहौल के चलते पार्कों, स्मारकों और थीम गार्डनों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। राजधानी के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थलों पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे और महापुरुषों को नमन किया। इस अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल को पहली बार आम जनता के लिए खोला गया, जिसे देखने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना आकर्षण का केंद्र

नए साल पर लोगों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल। पहली बार आमजन के लिए खोले गए इस स्थल पर शाम 6 बजे तक 12,397 पर्यटकों ने भ्रमण किया। यहां लगे महापुरुषों के स्मारकों, भव्य स्थापत्य और संदेशात्मक शिल्पों को देखकर लोग भावविभोर नजर आए। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से 15 रुपये टिकट शुल्क के माध्यम से 1.22 लाख रुपये की आय हुई। वहीं, यहां स्थित अत्याधुनिक म्यूजियम का प्रवेश शुल्क 50 रुपये तय किया गया है। सरकार की ओर से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है।

जनेश्वर मिश्र पार्क में रिकॉर्ड भीड़

राजधानी का सबसे बड़ा शहरी पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क नए साल पर लोगों की पहली पसंद बना रहा। यहां 41,442 लोगों की रिकॉर्ड मौजूदगी दर्ज की गई। सुबह से लेकर देर शाम तक पार्क में परिवारों, युवाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ी रही। जनेश्वर मिश्र पार्क से 11.77 लाख रुपये की टिकट आय हुई, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड है। पार्क में सुरक्षा, स्वच्छता और पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।

अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में भी भारी भीड़

नए साल पर डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरा रहा। यहां 12,117 लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस स्थल से 3.02 लाख रुपये की टिकट आय दर्ज की गई। लोग परिवार के साथ स्मारक परिसर में घूमते और महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करते नजर आए।

कांशीराम ग्रीन इको गार्डन में भी दिखा उत्साह

कांशीराम ग्रीन इको गार्डन में भी नए साल पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। यहां 6,400 सैलानी पहुंचे। हरियाली, शांत वातावरण और पर्यावरण आधारित थीम के चलते यह स्थल विशेष रूप से परिवारों को आकर्षित करता रहा।

अन्य पार्कों में भी रही चहल-पहल

इसके अलावा राजधानी के हैप्पीनेस पार्क, लोहिया पार्क, यूपी दर्शन पार्क में भी नए साल के मौके पर लोगों की भारी मौजूदगी रही। बच्चों के झूले, वॉकिंग ट्रैक और ओपन स्पेस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे।

नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में भी उमड़ी भीड़

केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में भी नए साल पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। यहां 19,153 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। लखनऊ और नोएडा दोनों स्थानों पर यह साफ दिखाई दिया कि लोग नए साल पर मनोरंजन के साथ-साथ प्रेरणास्रोत स्थलों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं।

LDA पार्कों में टिकट बिक्री के रिकॉर्ड टूटे

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा संचालित पार्कों में नए साल पर टिकट बिक्री के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। कुल मिलाकर LDA के पार्कों से लाखों रुपये की आय हुई। अधिकारियों के अनुसार, बेहतर रखरखाव, स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं के कारण लोगों का भरोसा इन पार्कों पर बढ़ा है।

सुरक्षा और व्यवस्थाएं रहीं चाक-चौबंद

  • नए साल की भीड़ को देखते हुए पार्कों और स्मारकों पर
  • अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी
  • पुलिस बल
  • ट्रैफिक व्यवस्था
  • सीसीटीवी निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई थी। किसी भी स्थान से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

लोगों में दिखा उत्साह और संतोष

पर्यटकों का कहना है कि राजधानी के पार्क और स्मारक अब पहले से अधिक सुव्यवस्थित और आकर्षक हो गए हैं। परिवारों के लिए यह नए साल का यादगार अनुभव रहा। एक पर्यटक ने कहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर खुशी हुई। बच्चों के साथ सुरक्षित और साफ माहौल में नए साल का आनंद मिला।”

