घने कोहरे ने रोकी लखनऊ की उड़ान, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 28 चक्कर लगाकर दिल्ली लौटी

कोहरे के जल्द छंटने की उम्मीद में पायलटों ने विमान को लखनऊ के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में रखा। सुबह 6:43 बजे से 8:01 बजे तक, यानी करीब 78 मिनट, विमान ने शहर के ऊपर 11 चक्कर लगाए। इस दौरान ईंधन की खपत, मौसम की स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार हालात का आकलन किया जाता रहा।जब मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ और दृश्यता लगातार खराब बनी रही, तो पायलटों ने मानक सुरक्षा प्रक्रिया के तहत विमान को वापस दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया। फ्लाइट अंततः सुबह 8:55 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई।