विवेचना के नाम पर सौदा! 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथों गिरफ्तार

फोटो सोर्स विभाग
गोण्डा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वजीरगंज थाने में तैनात एक दारोगा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला विवेचना के दौरान गंभीर धाराएं बढ़ाने की धमकी देकर अवैध धन मांगने से जुड़ा है।
गोण्डा जिले के वजीरगंज थाने में तैनात दारोगा अमर पटेल को भ्रष्टाचार निवारण दस्ते ने योजनाबद्ध तरीके से पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि यह कार्रवाई नवाबगंज थाना क्षेत्र के विश्नोहरपुर के रहने वाले बृजेश यादव की शिकायत के आधार पर की गई। पीड़ित का आरोप था कि एक मामले की विवेचना के दौरान आरोपी दारोगा ने गंभीर धाराएं जोड़ने की बात कहकर उससे रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पूरे प्रकरण की जांच की और आरोपों की पुष्टि होने पर जाल बिछाया। तय रणनीति के तहत जैसे ही दारोगा ने दस हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार की, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वजीरगंज थाने में संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कहीं इस तरह की गतिविधियों में अन्य लोग तो शामिल नहीं थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
इस कार्रवाई से जिले में यह संदेश गया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े पदों पर बैठे लोगों से ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। भ्रष्ट आचरण पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
