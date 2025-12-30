विवेचना के नाम पर सौदा! 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथों गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कहीं इस तरह की गतिविधियों में अन्य लोग तो शामिल नहीं थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई से जिले में यह संदेश गया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े पदों पर बैठे लोगों से ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। भ्रष्ट आचरण पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।