Lucknow Metro दूसरे कॉरिडोर को मिली रफ्तार, पांच एलिवेटेड स्टेशनों के लिए 493 करोड़ का टेंडर जारी

Lucknow Metro: राजधानी लखनऊ के मेट्रो नेटवर्क विस्तार की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने शहर के प्रस्तावित दूसरे मेट्रो कॉरिडोर के तहत पांच एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण के लिए लगभग 492.22 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया है। इस टेंडर के साथ ही लखनऊ मेट्रो परियोजना के फेज-1बी की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। यह परियोजना न केवल शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती देगी, बल्कि पुराने और नए लखनऊ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगी।