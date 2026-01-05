राम मंदिर के लिए सत्ता त्यागने वाले कल्याण सिंह की जयंती आज, योगी समेत दिग्गज नेता करेंगे याद

Birth Anniversary of Kalyan Singh: उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सख्त फैसलों, स्पष्ट विचारधारा और राम मंदिर आंदोलन में निर्णायक भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित मुख्य श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कल्याण सिंह को भारतीय राजनीति में उस नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए सत्ता की कुर्बानी दी और अपने फैसलों से राजनीतिक इतिहास में एक अलग पहचान बनाई।

