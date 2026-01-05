Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेले में लोक और शास्त्रीय कलाओं का संगम, कला संगम ने बांधा सांस्कृतिक समां

माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि कला संगम कार्यक्रम 4 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 20 दिनों तक 120 से अधिक लोक एवं शास्त्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान प्रतिदिन संगीत, नृत्य और लोक कलाओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे माघ मेला क्षेत्र लगातार सांस्कृतिक गतिविधियों से गुलजार रहेगा। उन्होंने कहा कि माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने का भी मंच है। कला संगम के माध्यम से हम प्रदेश और देश के श्रेष्ठ कलाकारों को श्रद्धालुओं के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं।”