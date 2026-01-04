UP Cold Wave: यूपी में ठंड का कहर जारी, घना कोहरा और तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या उससे नीचे जाने की आशंका है। लखनऊ में जहां सामान्य तौर पर इस समय न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहता है, वहीं यह गिरकर 4 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे दिन में भी ठंड का असर बना रहेगा।