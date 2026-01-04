UP Cold Wave: यूपी में ठंड का कहर जारी, घना कोहरा और तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट की चेतावनी

ठंड से राहत के आसार नहीं, कोहरे और गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Cold Wave Tightens Grip in UP: उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल इससे राहत मिलने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, जिससे ठंड और अधिक तीखी हो जाएगी।
पिछले कई दिनों से सुबह और देर रात घना कोहरा प्रदेश के अधिकांश जिलों में छाया हुआ है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ और आगरा समेत कई शहरों में दृश्यता बेहद कम हो गई है। कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी नीचे पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ा है। सुबह के समय कोहरे की परत इतनी घनी होती है कि सूरज निकलने के बावजूद कई घंटों तक धूप नहीं निकल पाती। फॉग की यह परत हटने तक ठंड और कोहरा दोनों बने रहने की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या उससे नीचे जाने की आशंका है। लखनऊ में जहां सामान्य तौर पर इस समय न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहता है, वहीं यह गिरकर 4 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे दिन में भी ठंड का असर बना रहेगा।
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मजदूर वर्ग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। कोहरे के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
कोहरे का सीधा असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द या उनके समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई है। सुबह के समय कम दृश्यता के कारण कुछ फ्लाइट्स को डायवर्ट या रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों से लगातार उड़ान की स्थिति की जानकारी लेने की अपील कर रहा है।
तेज ठंड और कोहरे का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की समस्या और जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड में सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचना चाहिए और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कोहरे में नमी अधिक होने से वायरल संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है।
बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम और प्रशासन की ओर से प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और रैन बसेरों के पास अलाव जलवाए जा रहे हैं। जरूरतमंद और बेघर लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। लखनऊ प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी ठंड से संबंधित बीमारियों को लेकर सतर्क किया गया है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा और घना हो सकता है। ठंडी हवाओं और नमी के कारण फॉग की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति भी बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक फॉग की परत पूरी तरह से नहीं हटेगी, तब तक ठंड और कोहरा दोनों बने रहेंगे। दिन में धूप निकलने की संभावना कम रहेगी, जिससे तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा।
ठंड और कोहरे का असर खेती पर भी पड़ रहा है। रबी फसलों पर कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुछ किसानों को फसलों में नमी और पाले का डर सता रहा है। हालांकि, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तापमान अत्यधिक नीचे नहीं गया तो गेहूं और सरसों जैसी फसलों को आंशिक लाभ भी मिल सकता है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय फॉग लाइट और धीमी गति का प्रयोग करें। बुजुर्ग और बच्चे ठंड से बचाव करें। पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें . सुबह के समय खुले में व्यायाम से बचें।
