नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने लौटाया, पहलगाम आतंकी हमले पर पोस्ट मामले में बयान दर्ज कराने पहुंचीं थी थाने

नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु ने बताया कि करीब 15 दिन पहले हजरतगंज थाने की ओर से पहला नोटिस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि पहले नोटिस में नेहा को थाने बुलाया गया था, लेकिन उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हमने पुलिस को इसकी जानकारी दी और 14 दिन का समय मांगा था। पुलिस की ओर से दूसरा नोटिस हाल ही में भेजा गया, जो उनके घर के बाहर चस्पा किया गया था। हिमांशु के अनुसार,हम लोग उस समय घर से बाहर थे। लौटने पर नोटिस देखा। उसमें तीन दिन के भीतर थाने आने को कहा गया था। नोटिस मिलने के बाद हम खुद कैब से थाने पहुंचे।”