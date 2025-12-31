BJP में ब्राह्मण विधायकों की असंतुष्टि से हलचल तेज, योगी से पंकज चौधरी की मुलाकात, इन्हें मिली डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी

इसी दिन प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। इस बैठक को ब्राह्मण विधायकों के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी ने विधायकों को साफ संदेश दिया है कि इस तरह की बैठक दोबारा नहीं होनी चाहिए। वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रमापति राम त्रिपाठी ने बैठक में शामिल कई विधायकों से फोन पर भी बात की है। उन्होंने सभी से संयम रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि पार्टी मंच पर उनकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने विधायकों को समझाया कि नए प्रदेश अध्यक्ष के रहते बिना बातचीत के इस तरह बैठक करना ठीक नहीं है।