नए शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी यूपी सरकार, शिक्षा मंत्री बोले – 47 हजार पद खाली लेकिन हमारे पास पर्याप्त स्टाफ

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल प्रधान ने कहा कि प्रदेश के लाखों डीएलएड और TET पास युवा वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती न निकलने के कारण वे अन्य राज्यों में आवेदन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अदालत ने जिन शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य करने की बात कही है, उस पर सरकार क्या कदम उठाएगी। साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने तथा नई भर्ती शुरू करने को लेकर भी सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग की।