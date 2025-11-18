एक ही मंडप में हुआ विवाह और निकाह: अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल

कार्यक्रम में दुल्हनें पारंपरिक लाल-गुलाबी परिधानों में सजी थीं, जबकि दूल्हे शेरवानी और कुर्ते में नजर आए। हिंदू जोड़ों को सिंदूर, मंगलसूत्र और फूलों की माला पहनाई गई, जबकि मुस्लिम दुल्हनों को मेहर और दुआओं के साथ निकाह की रस्म पूरी कराई गई। हर जोड़े को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता, एक स्मार्टफोन, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामग्री उपहार में दी गई।