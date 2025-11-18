Patrika LogoSwitch to English

रायबरेली

एक ही मंडप में हुआ विवाह और निकाह: अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल

UP News: एक ही मंडप में विवाह और निकाह हुआ। ये अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसा नजारा देखने के बाद लोग भावुक हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायबरेली

image

Harshul Mehra

Nov 18, 2025

marriage and nikah took place in same wedding pavilion under chief minister mass marriage scheme

एक ही मंडप में हुआ विवाह और निकाह। फोटो सोर्स-IANS

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने प्रदेश की गंगा-जमुनी तहजीब को एक बार फिर जीवंत कर दिया।

सामाजिक सौहार्द और एकता का मजबूत संदेश

एक ही मंडप में जहां वैदिक मंत्रों के बीच हिंदू जोड़े सात फेरे ले रहे थे, वहीं कुछ कदम की दूरी पर काजी साहब मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़वा रहे थे। यह दृश्य सामाजिक सौहार्द और एकता का मजबूत संदेश देता दिखा।

135 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की

जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कुल 135 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। इनमें 128 हिंदू जोड़ों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह कराया गया, जबकि 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह शरीयत के अनुसार हुआ। एक ही मंच पर शादी और निकाह का यह अनोखा दृश्य तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

51,000 रुपये की आर्थिक सहायता

कार्यक्रम में दुल्हनें पारंपरिक लाल-गुलाबी परिधानों में सजी थीं, जबकि दूल्हे शेरवानी और कुर्ते में नजर आए। हिंदू जोड़ों को सिंदूर, मंगलसूत्र और फूलों की माला पहनाई गई, जबकि मुस्लिम दुल्हनों को मेहर और दुआओं के साथ निकाह की रस्म पूरी कराई गई। हर जोड़े को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता, एक स्मार्टफोन, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामग्री उपहार में दी गई।

समारोह स्थल पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग साथ बैठे थे। एक बुजुर्ग ने इस दौरान कहा,''ये वही हिंदुस्तान है जिसकी हम बात करते हैं। एक मंडप में विवाह और निकाह – इससे खूबसूरत क्या होगा?''

Published on: 18 Nov 2025 03:29 pm
Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / एक ही मंडप में हुआ विवाह और निकाह: अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

