कौन हैं BJP के कुंवारे विधायक जिन्हें है ‘जोहरा जबीं’ की तलाश? इस वजह से चर्चा में आए

प्रयागराज में सोरांव महोत्सव 14 से 16 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसकी तैयारियों की समीक्षा MLC सुरेंद्र चौधरी और फूलपुर विधायक दीपक पटेल की। ADM सिटी सत्यम मिश्र ने SDM सोरांव को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया था। महोत्सव में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। जिससे लोगों को सभी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकी।