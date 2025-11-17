Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

दिल्ली ब्लास्ट केस अपडेट: कौम का कर्ज उतारना चाहती थी शाहीन; मुजम्मिल की डायरी से ‘ऑपरेशन हमदर्द’ का खुलासा

Delhi Blast Case Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं अब मुजम्मिल की डायरी से ‘ऑपरेशन हमदर्द’ का खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 17, 2025

delhi blast case update muzammil diary reveals details of operation hamdard this thing came regarding shaheen

दिल्ली ब्लास्ट केस अपडेट: मुजम्मिल की डायरी से ‘ऑपरेशन हमदर्द’ का खुलासा। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Delhi Blast Case Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने लखनऊ से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रविवार को ये कार्रवाई की गई। दोनों आरोपी भाई-बहन बताए जा रहे हैं, जो पारा के कुंदन विहार इलाके में रहते थे। सूत्रों के अनुसार, इन दोनों का दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण लिंक सामने आया है।

आरोपियों की पहचान उजागर नहीं

फिलहाल आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की गई है। उनके परिवार के लोग भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। ATS टीम दोनों को कहां ले गई है, इस बारे में भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से ATS इन संदिग्धों पर नजर रखे हुए थी।

इससे पहले ATS ने लालबाग इलाके से डॉ. शाहीन सईद और उसके भाई डॉ. परवेज को गिरफ्तार किया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल की कार से AK-47, पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए थे।

मुजम्मिल की डायरी से 'ऑपरेशन हमदर्द' का खुलासा

इतना ही नहीं डॉ. मुजम्मिल की डायरी से 'ऑपरेशन हमदर्द' का खुलासा हुआ, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को हमलों के लिए तैयार करने की योजना दर्ज थी। इस काम की जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी। करीब 25-30 लोगों का यह नेटवर्क जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद तक फैला हुआ है। रविवार को यूपी पुलिस फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची।

'कौम का कर्ज उतारने का समय है'

दिल्ली ब्लास्ट मामले की आरोपी लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद पिछले एक दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शाहीन ने साल 2015 में जैश के नेटवर्क से संपर्क बनाया था। बताया जाता है कि 2021 में जब एक रिश्तेदार ने उनसे पति, बच्चे और नौकरी छोड़ने की वजह पूछी, तो शाहीन ने जवाब दिया था, "परिवार और नौकरी में क्या रखा है? अपने लिए तो बहुत जी लिया। अब कौम का कर्ज उतारने का समय है।"

Updated on:

17 Nov 2025 12:52 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / दिल्ली ब्लास्ट केस अपडेट: कौम का कर्ज उतारना चाहती थी शाहीन; मुजम्मिल की डायरी से 'ऑपरेशन हमदर्द' का खुलासा

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

दिल्ली ब्लास्ट

