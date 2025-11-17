दिल्ली ब्लास्ट केस अपडेट: कौम का कर्ज उतारना चाहती थी शाहीन; मुजम्मिल की डायरी से ‘ऑपरेशन हमदर्द’ का खुलासा

दिल्ली ब्लास्ट मामले की आरोपी लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद पिछले एक दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शाहीन ने साल 2015 में जैश के नेटवर्क से संपर्क बनाया था। बताया जाता है कि 2021 में जब एक रिश्तेदार ने उनसे पति, बच्चे और नौकरी छोड़ने की वजह पूछी, तो शाहीन ने जवाब दिया था, "परिवार और नौकरी में क्या रखा है? अपने लिए तो बहुत जी लिया। अब कौम का कर्ज उतारने का समय है।"