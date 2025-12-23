Love Jihad Case: धमकियों के आगे नहीं झुकी पीड़िता, KGMU लव जिहाद केस में महिला आयोग की त्वरित कार्रवाई

इस मामले ने एक बार फिर उस कथित इको-सिस्टम की ओर ध्यान खींचा है, जिसे लेकर विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में एक तय पैटर्न होता है,पहले दोस्ती, फिर भावनात्मक लगाव, उसके बाद धीरे-धीरे मानसिक निर्भरता और अंत में पहचान व आस्था से समझौता करने का दबाव। इस इको-सिस्टम में सवाल भी तय होते हैं और जवाब भी। पीड़िता को यह एहसास ही नहीं होने दिया जाता कि वह किस दिशा में जा रही है। जब तक उसे पूरी सच्चाई समझ आती है, तब तक वह मानसिक, भावनात्मक और कई बार सामाजिक रूप से इतनी उलझ चुकी होती है कि बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है।