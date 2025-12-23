23 दिसंबर 2025,

लखनऊ

Schools Timing: लखनऊ में शीतलहर का असर, नर्सरी तक अवकाश और कक्षा 1 से 8 का समय बदला

School Nursery And Primary Holidays: शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन में बदलाव किया है। 24 से 27 दिसंबर तक प्री-प्राइमरी व नर्सरी कक्षाओं में अवकाश रहेगा, जबकि कक्षा 1 से 8 तक स्कूल सुबह 10 बजे से चलेंगे।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 23, 2025

शीतलहर और घने कोहरे के चलते स्कूलों के समय में बदलाव, नर्सरी तक अवकाश घोषित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

शीतलहर और घने कोहरे के चलते स्कूलों के समय में बदलाव, नर्सरी तक अवकाश घोषित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Schools Timing Changed: जनपद लखनऊ में लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जिलाधिकारी विशाख जी ने समस्त बोर्ड के विद्यालयों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

प्री-प्राइमरी से नर्सरी तक पूर्ण अवकाश

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 24 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक जनपद लखनऊ के सभी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी / नर्सरी तक की कक्षाओं में पूर्ण अवकाश रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे बच्चों को ठंड, कोहरे और शीतलहर से होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है। जिला प्रशासन का मानना है कि अत्यधिक ठंड में नन्हे बच्चों का स्कूल आना-जाना जोखिम भरा हो सकता है।

कक्षा 1 से 8 तक बदला गया समय

आदेश में आगे स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं का संचालन 24 दिसंबर 2025 से अग्रिम आदेशों तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक किया जाएगा। इस बदलाव से छात्रों को सुबह की कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से राहत मिलेगी। आमतौर पर सुबह के समय दृश्यता कम होने और तापमान गिरने के कारण दुर्घटनाओं और बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है।

छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्द मौसम में बच्चों को निमोनिया, सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा अधिक रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को गर्म कपड़ों में ही विद्यालय भेजें और मौसम को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें।

कड़ाई से अनुपालन के निर्देश

जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी विद्यालय, संस्था या प्रबंधन इस आदेश की अनदेखी नहीं करेगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश की प्रमाणिकता वेबसाइट पर उपलब्ध

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश की प्रमाणिकता की जांच जनपद की आधिकारिक वेबसाइट ( http://lucknow.nic.in ) पर की जा सकती है। जिला विज्ञान सूचना अधिकारी (DIO, NIC) को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश की प्रति जनपद की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए, ताकि अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।

मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन के निर्देश

उपनिदेशक सूचना, लखनऊ को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का समाचार पत्रों और मीडिया माध्यमों में निःशुल्क प्रकाशन कराया जाए, जिससे सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।

शिक्षा विभाग को भी निर्देश

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), लखनऊ को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे और आवश्यक निगरानी रखेंगे।

अभिभावकों और शिक्षकों में राहत

इस फैसले से अभिभावकों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। कई अभिभावकों का कहना है कि सुबह के समय घना कोहरा और ठंड बच्चों के लिए काफी परेशान करने वाला होता है। देर से स्कूल खुलने से बच्चों को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण मिलेगा।

आगे मौसम के अनुसार निर्णय संभव

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी समय में बदलाव या अवकाश को लेकर नए आदेश जारी किए जा सकते हैं। अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की गई है कि वे जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

