Schools Timing: लखनऊ में शीतलहर का असर, नर्सरी तक अवकाश और कक्षा 1 से 8 का समय बदला

Schools Timing Changed: जनपद लखनऊ में लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जिलाधिकारी विशाख जी ने समस्त बोर्ड के विद्यालयों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।