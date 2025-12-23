यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, वोटर रिवीजन लिस्ट जारी, इस दिन आएगा फाइनल ड्राफ्ट

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण के बाद लगभग 40.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं, जिनमें करीब 15 लाख ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या अब 12.69 करोड़ हो गई है, जबकि 2021 के पंचायत चुनाव में यह 12.29 करोड़ थी। पुनरीक्षण में 1.41 करोड़ नाम हटाए गए हैं। हटाए मतदाता सूची नामों में से मृत मतदाता, गांव से बाहर चले गए लोग और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इससे सूची ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनी है। यह प्रक्रिया एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत की गई।