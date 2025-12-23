23 दिसंबर 2025,

लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, वोटर रिवीजन लिस्ट जारी, इस दिन आएगा फाइनल ड्राफ्ट

यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है, जिसमें 40.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 23, 2025

यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी तेज

यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी तेज Source- Patrika

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावोंके लिए विशेष मतदाता सूची तैयार की है, जिसको लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें बड़े बदलाव देखे गए हैं। यह चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करने का बड़ा माध्यम है।

मतदाता सूची में नए बदलाव

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण के बाद लगभग 40.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं, जिनमें करीब 15 लाख ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या अब 12.69 करोड़ हो गई है, जबकि 2021 के पंचायत चुनाव में यह 12.29 करोड़ थी। पुनरीक्षण में 1.41 करोड़ नाम हटाए गए हैं। हटाए मतदाता सूची नामों में से मृत मतदाता, गांव से बाहर चले गए लोग और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इससे सूची ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनी है। यह प्रक्रिया एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत की गई।

मतदाता सूची की समय-सारिणी

24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक लोग सूची का निरीक्षण कर सकते हैं और नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद विभाग दावों का निस्तारण 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक करेगा। निस्तारण काम होने के बाद 6 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद सिर्फ पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और सीटों पर आरक्षण तय होने का इंतजार रहेगा। आरक्षण और उस पर आपत्तियों के निपटारे के बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जाएगी।

कब हो सकते हैं यूपी में पंचायत चुनाव?

पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इससे पार्टियां अपनी ताकत आजमाएंगी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जनता का भरोसा बनाए रखने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी (सपा) ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर 2027 के लिए आधार मजबूत करना चाहेगी। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन कहा है कि इससे सपा के साथ विधानसभा गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा।

Updated on:

23 Dec 2025 02:49 pm

Published on:

23 Dec 2025 02:24 pm

