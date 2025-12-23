मदरसा बिल की वापसी को मंजूरी: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

वहीं ओपी राजभर ने कहा, '' यह बिल 2016 में विधानसभा से पास हुआ था। राज्यपाल के पास भेजा गया। इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। इस बिल में प्रावधान था कि अगर मदरसे के शिक्षकों को 20 से 27 तारीख तक तनख्‍वाह नहीं दी गई तो संबंधित क्लर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस बिल की विसंगति ये थी कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस को किसी की गिरफ्तारी का अधिकार नहीं दिया गया था। यह संविधान से ऊपर जाकर किया गया फैसला था। ऐसे में सरकार ने बिल वापसी की सहमति दे दी।"