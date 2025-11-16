‘रोहिणी आचार्य ने पिता के लिए किडनी दी फिर भी…’ BJP सांसद बोले- उनका नहीं देश की बेटियों का अपमान हुआ है

रविवार को उन्होंने एक और पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें गालियां दी गईं। साथ ही पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी के पोस्ट पर BJP सांसद ने कहा, '' रोहिणी एक बहन हैं, एक बेटी हैं और एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी, त्याग किया है। अपनी निष्ठा के बावजूद उन्हें अपना घर और परिवार छोड़ना पड़ा। ऐसा व्यवहार ना केवल उनके प्रति अपमानजनक है, बल्कि देश की सभी बेटियों का अपमान है।''