‘रोहिणी आचार्य ने पिता के लिए किडनी दी फिर भी…’ BJP सांसद बोले- उनका नहीं देश की बेटियों का अपमान हुआ है

BJP सांसद ने किया रोहिणी आचार्य का समर्थन। फोटो सोर्स- फेसबुक @Rohini Acharya
Jagdambika Pal On Rohini Acharya: सांसद जगदम्बिका पाल RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है।
सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, '' रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, वह ठीक नहीं है। वह एक बेटी हैं और जिस तरह से उनका अपमान किया गया, वह सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश की बेटियों का अपमान हुआ है।'' बता दें कि तेजस्वी यादव का समर्थन करने वाली रोहिणी आचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर राजनीति से दूरी बनाने की बात कही थी।
रविवार को उन्होंने एक और पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें गालियां दी गईं। साथ ही पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी के पोस्ट पर BJP सांसद ने कहा, '' रोहिणी एक बहन हैं, एक बेटी हैं और एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी, त्याग किया है। अपनी निष्ठा के बावजूद उन्हें अपना घर और परिवार छोड़ना पड़ा। ऐसा व्यवहार ना केवल उनके प्रति अपमानजनक है, बल्कि देश की सभी बेटियों का अपमान है।''
मामले को लेकर बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा, '' जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, उसे हमने भी देखा है। किसी भी महिला के लिए अपने ही परिवार में ऐसी स्थिति का सामना करना बेहद दुखद और अपमानजनक होता है। उन्होंने कहा कि अगर रोहिणी की ओर से कोई शिकायत हमारे समक्ष आती है तो हम संज्ञान लेंगे।''
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में RJD को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रोहिणी ने दो लगातार पोस्ट के जरिए खुद को परिवार के सदस्यों द्वारा अपमानित करने का आरोप लगाया। रोहिणी के आरोप पर अभी RJD या फिर परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
