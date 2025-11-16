Patrika LogoSwitch to English

सिद्धार्थनगर

‘रोहिणी आचार्य ने पिता के लिए किडनी दी फिर भी…’ BJP सांसद बोले- उनका नहीं देश की बेटियों का अपमान हुआ है

Jagdambika Pal On Rohini Acharya: BJP सांसद ने रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ किया गया व्यवहार ना केवल उनके प्रति अपमानजनक है, बल्कि देश की सभी बेटियों का अपमान है।

2 min read
Google source verification

सिद्धार्थनगर

image

Harshul Mehra

Nov 16, 2025

mp jagdambika pal reaction on rohini acharya post know what he said siddharthnagar

BJP सांसद ने किया रोहिणी आचार्य का समर्थन। फोटो सोर्स- फेसबुक @Rohini Acharya

Jagdambika Pal On Rohini Acharya: सांसद जगदम्बिका पाल RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है।

रोहिणी आचार्य के पक्ष में BJP सांसद जगदम्बिका पाल

सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, '' रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, वह ठीक नहीं है। वह एक बेटी हैं और जिस तरह से उनका अपमान किया गया, वह सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश की बेटियों का अपमान हुआ है।'' बता दें कि तेजस्वी यादव का समर्थन करने वाली रोहिणी आचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर राजनीति से दूरी बनाने की बात कही थी।

'देश की बेटियों का अपमान'

रविवार को उन्होंने एक और पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें गालियां दी गईं। साथ ही पीटने के लिए चप्पल तक उठाई गई। रोहिणी के पोस्ट पर BJP सांसद ने कहा, '' रोहिणी एक बहन हैं, एक बेटी हैं और एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी, त्याग किया है। अपनी निष्ठा के बावजूद उन्हें अपना घर और परिवार छोड़ना पड़ा। ऐसा व्यवहार ना केवल उनके प्रति अपमानजनक है, बल्कि देश की सभी बेटियों का अपमान है।''

महिला आयोग की अध्यक्ष ने मामले में क्या कहा?

मामले को लेकर बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा, '' जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, उसे हमने भी देखा है। किसी भी महिला के लिए अपने ही परिवार में ऐसी स्थिति का सामना करना बेहद दुखद और अपमानजनक होता है। उन्होंने कहा कि अगर रोहिणी की ओर से कोई शिकायत हमारे समक्ष आती है तो हम संज्ञान लेंगे।''

बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की हार

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में RJD को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रोहिणी ने दो लगातार पोस्ट के जरिए खुद को परिवार के सदस्यों द्वारा अपमानित करने का आरोप लगाया। रोहिणी के आरोप पर अभी RJD या फिर परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / 'रोहिणी आचार्य ने पिता के लिए किडनी दी फिर भी…' BJP सांसद बोले- उनका नहीं देश की बेटियों का अपमान हुआ है

शादीशुदा प्रेमिका की हैवानियत…बहन के साथ मिलकर युवक का हाथ-पैर पकड़ी, भाई ने जिंदा जलाया

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

यूपी में फरार चार पुलिसकर्मियों पर घोषित हुआ इनाम, SP बोले…कानून से ऊपर कोई नहीं

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

नवागत डीएम का रैपीड एक्शन…रात में लिए चार्ज, सुबह विभागों का निरीक्षण कर कार्यों में पारदर्शिता का दिए निर्देश

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, शादी हम कराएंगे, BJP के पूर्व विधायक का विवादित बयान

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

इंडो-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कारवाई, लाखों की नगदी और चांदी की बरामदगी

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर
