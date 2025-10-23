इंडो-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कारवाई, लाखों की नगदी और चांदी की बरामदगी

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SSB की बरामदगी
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर SSB और लोकल पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को खुनवा चौकी पर एक नेपाली नागरिक को पकड़ा गया, जिसके पास से 5.063 किलो चांदी, 22 ग्राम सोने और 3.80 लाख रुपए की इंडियन करेंसी बरामद हुई। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक, 43वीं वाहिनी SSB की खुनवा चौकी और लोकल पुलिस की टीम बुधवार को संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति भारत से नेपाल की ओर अवैध रूप से धातु और नकदी ले जाने की फिराक में है।
इनफॉर्मेशन मिलते ही जवानों ने खुनवा चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद भारत से नेपाल जा रही सफेद रंग की आर्टिगा कार आई, जिसमें आठ लोग सवार थे। तलाशी के दौरान एक बैग से बड़ी मात्रा में सफेद और पीली धातु के साथ 3,80,300 रुपए मिले। पुलिस ने जब इसकी जांच कराई तो 5.063 किलो चांदी और 22 ग्राम पीली धातु पाई गई। पूछताछ में पकड़े गए नेपाली नागरिक ने बताया कि वह लोगों के पैसे नेपाल पहुंचाने के लिए लेकर जा रहा था।SSB और पुलिस ने बरामद चांदी, पीली धातु और नकदी को जब्त कर आरोपी को सीमा शुल्क इकाई खुनवा के हवाले कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
सिद्धार्थनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग