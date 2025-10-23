Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिद्धार्थनगर

इंडो-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कारवाई, लाखों की नगदी और चांदी की बरामदगी

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की सीमा चौकी खुनवा और पुलिस चौकी खुनवा के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक नेपाली नागरिक को पकड़ा।

less than 1 minute read

सिद्धार्थनगर

image

anoop shukla

Oct 23, 2025

Up news, sidharthnagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SSB की बरामदगी

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर SSB और लोकल पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को खुनवा चौकी पर एक नेपाली नागरिक को पकड़ा गया, जिसके पास से 5.063 किलो चांदी, 22 ग्राम सोने और 3.80 लाख रुपए की इंडियन करेंसी बरामद हुई। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक, 43वीं वाहिनी SSB की खुनवा चौकी और लोकल पुलिस की टीम बुधवार को संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति भारत से नेपाल की ओर अवैध रूप से धातु और नकदी ले जाने की फिराक में है।

नेपाल जा रही सफेद अर्टिगा कार की तलाशी

इनफॉर्मेशन मिलते ही जवानों ने खुनवा चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद भारत से नेपाल जा रही सफेद रंग की आर्टिगा कार आई, जिसमें आठ लोग सवार थे। तलाशी के दौरान एक बैग से बड़ी मात्रा में सफेद और पीली धातु के साथ 3,80,300 रुपए मिले। पुलिस ने जब इसकी जांच कराई तो 5.063 किलो चांदी और 22 ग्राम पीली धातु पाई गई। पूछताछ में पकड़े गए नेपाली नागरिक ने बताया कि वह लोगों के पैसे नेपाल पहुंचाने के लिए लेकर जा रहा था।SSB और पुलिस ने बरामद चांदी, पीली धातु और नकदी को जब्त कर आरोपी को सीमा शुल्क इकाई खुनवा के हवाले कर दिया।

ये भी पढ़ें

पति की घिनौनी हरकत… मुकदमा वापस न लेने पर पत्नी की अश्लील वीडियो वायरल, जाने फिर क्या हुआ
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / इंडो-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कारवाई, लाखों की नगदी और चांदी की बरामदगी

बड़ी खबरें

View All

सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सिद्धार्थनगर में चाकूबाजी, तीन घायल…एक की पेट से बाहर निकली आंत, मची रही अफरा तफरी

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

‘घर क्या मुंह लेकर जाऊं सर…अब कोई रास्ता नहीं बचा है’, दीपावली से पहले शिक्षक ने बयां किया दर्द, इसके बाद उठाया खौफनाक कदम

siddharthnagar news
सिद्धार्थनगर

प्रशासन ने रोका RSS का पथ संचलन, CM कार्यालय ने लिया संज्ञान…CO और SO पर हुआ एक्शन

Up news, RSS
सिद्धार्थनगर

तहसीलदार की पत्नी का जमकर हंगामा…दूसरी शादी करने और घर से निकालने का आरोप, DM बोले…दोष सिद्ध होने पर होगी कठोर कारवाई

Up news, family dispute
सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर में नवमी की रात मेले में हुआ बवाल, मनबढ़ों ने पिता-पुत्र को पीटा…व्यापारियों में रोष

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.