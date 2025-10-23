इंडो-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कारवाई, लाखों की नगदी और चांदी की बरामदगी

इनफॉर्मेशन मिलते ही जवानों ने खुनवा चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद भारत से नेपाल जा रही सफेद रंग की आर्टिगा कार आई, जिसमें आठ लोग सवार थे। तलाशी के दौरान एक बैग से बड़ी मात्रा में सफेद और पीली धातु के साथ 3,80,300 रुपए मिले। पुलिस ने जब इसकी जांच कराई तो 5.063 किलो चांदी और 22 ग्राम पीली धातु पाई गई। पूछताछ में पकड़े गए नेपाली नागरिक ने बताया कि वह लोगों के पैसे नेपाल पहुंचाने के लिए लेकर जा रहा था।SSB और पुलिस ने बरामद चांदी, पीली धातु और नकदी को जब्त कर आरोपी को सीमा शुल्क इकाई खुनवा के हवाले कर दिया।