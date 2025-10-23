पति की घिनौनी हरकत… मुकदमा वापस न लेने पर पत्नी की अश्लील वीडियो वायरल, जाने फिर क्या हुआ

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने वर्ष 2023 में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बावजूद आरोपी पति किशन और उसके भाई-बहन आए दिन घर में घुसकर गाली-गलौज करते और जान से मारने की धमकी देते रहे। महिला ने बताया कि 2 नवंबर 2023 को पति और उसके परिजनों ने उसके घर पर हमला किया और उसकी 16 वर्षीय छोटी बहन को बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई। उस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ, मगर आरोपी बाज नहीं आए।