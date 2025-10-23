पति की घिनौनी हरकत… मुकदमा वापस न लेने पर पत्नी की अश्लील वीडियो वायरल, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। तीन साल से पति से अलग रह रही एक महिला ने अपने ही पति पर हैवानियत भरे आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि पति और उसके परिवार वाले दहेज को लेकर लगातार उसे प्रताड़ित करते रहे। यहां तक कि मामला थाने तक पहुंचने के बाद भी उनका अत्याचार कम नहीं हुआ।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने वर्ष 2023 में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बावजूद आरोपी पति किशन और उसके भाई-बहन आए दिन घर में घुसकर गाली-गलौज करते और जान से मारने की धमकी देते रहे। महिला ने बताया कि 2 नवंबर 2023 को पति और उसके परिजनों ने उसके घर पर हमला किया और उसकी 16 वर्षीय छोटी बहन को बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई। उस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ, मगर आरोपी बाज नहीं आए।
अब मामला और भी शर्मनाक हो गया है। महिला का आरोप है कि शादीशुदा जिंदगी के दौरान उसके पति ने चोरी-छिपे उसकी कुछ निजी वीडियो बना ली थीं। बाद में उसने दहेज केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। जब महिला ने मना किया तो पति ने बदला लेने के लिए उन अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
पीड़िता ने वारादरी थाने में तहरीर देकर आरोपी पति और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
