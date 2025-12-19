कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत… फ्लाइट रद्द, ट्रेनों में भी जगह नहीं, रोडवेज बसें सीमित, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

बरेली-मुंबई के बीच ट्रेनों की संख्या सीमित है और जो गाड़ियां चल रही हैं, उनमें कोई जगह नहीं बची। बरेली-बंगलूरू के बीच ट्रेन सेवा बंद है। विशेष गाड़ी का संचालन भी पिछले माह अनिश्चितकाल के लिए निरस्त कर दिया गया। ऐसे में लोग हवाई यात्रा को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन कोहरे की मार से उड़ानें भी निरस्त हो रही हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सिविल एन्क्लेव के निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को मुंबई से बरेली और बरेली से मुंबई की उड़ानें नहीं हो सकीं। शनिवार को बंगलूरू की उड़ान पर स्थिति अभी अस्पष्ट है। अगर दृश्यता में सुधार नहीं होता, तो उस उड़ान पर भी निरस्ती का फैसला लिया जा सकता है।