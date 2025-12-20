बिलो रेट का खेल, ठेकेदारों की ठाठ, सड़कें हुई राख, अफसर नेताओं की कृपा से बरस रहे टेंडर, गुणवत्ता खराब, चार फर्में फ़ंसी

जांच में लखनऊ की एसएस इंफ्रोजोन प्रा. लि., बदायूं की एबी इंफ्राजोन, गाजियाबाद की बीपी कंस्ट्रक्शन और बरेली की शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनियों के कार्यों में गड़बड़ियां मिलीं। इनमें भमोरा-शाहबाद-बिलारी मार्ग, फरीदपुर-बीसलपुर मार्ग, शाहजहांपुर की 28 किमी सड़क और पीलीभीत की 13 किमी सड़क का निर्माण शामिल है। कई सड़कों की हालत शुरुआती महीनों में ही बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद ठेकेदारों की मनमानी जारी है। जानकारों का कहना है कि इतनी नीची दर पर टेंडर तभी संभव है जब सामग्री और निर्माण गुणवत्ता में भारी कटौती की जाए। विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है।