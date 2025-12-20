क्या आप खरीदना चाहते हैं ओसवाल शुगर मिल, 29 को नीलाम होगी लगाएं बोली, किसानों का 70 करोड़ बकाया

नवाबगंज की इस चीनी मिल पर वर्ष 2023-24 का 18 करोड़ और वर्ष 2024-25 का 39.45 करोड़ रुपये किसानों का गन्ना मूल्य बाकी है। इसमें गन्ना समिति का अंशदान और ब्याज जोड़कर कुल बकाया 70 करोड़ रुपये बैठता है। जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी के अनुसार गन्ना आयुक्त ने वसूली के लिए आरसी जारी कर दी थी, जिसके बाद सहकारी गन्ना विकास समिति की सचिव मेघा जोशी ने गत 2 सितंबर 2025 को हाफिजगंज थाने में मिल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। किसानों का धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है। नौ दिन पहले तहसील में धरना चला और 11 दिसंबर को भी किसानों ने प्रदर्शन कर बकाया भुगतान की मांग की थी। किसानों का कहना है कि वर्षों से गन्ना मूल्य लंबित है और मिल प्रबंधन भुगतान से बचता रहा है।