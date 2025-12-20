फर्जी सिम से साइबर ठगी की फैक्ट्री फूटी! बरेली से विदेशों तक फैला काला नेटवर्क बेनकाब, पांच थानों में एफआईआर से मचा भूचाल

साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, फर्जी सिम का इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। विदेश बैठे ठगों तक सिम पहुंचाकर इंटरनेशनल रोमिंग के जरिए कॉल कर ठगी। सबसे आसान और खतरनाक तरीका: भारत में ही सिम खरीदकर उसका नंबर विदेश बैठे ठगों को दे देना। वहां से ओटीपी लेकर व्हाट्सएप एक्टिवेट किया जाता है और फिर उसी भारतीय नंबर से ठगी का खेल शुरू होता है। यही वजह है कि ठग भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विदेशी नंबरों पर लोग जल्दी भरोसा नहीं करते।