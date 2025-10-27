2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, शादी हम कराएंगे, BJP के पूर्व विधायक का विवादित बयान

पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने कहा कि डुमरियागंज को लोग मिनी पाकिस्तान कहते थे। जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इन लोगों का आतंक काम हुआ है। नहीं तो यहां दर्जनों गांव ऐसे थे, जहां हिंदू वहां मुस्लिमों के सामने लाचार कि तरह रहते थे। पूर्व विधायक ने कहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न होता था, अब प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है अब घबड़ाने की जरूरत नहीं, जो छेड़े उसे छोड़ो नहीं। फिलहाल इस बयान पर विपक्षी दलों के भी पलटवार आने शुरू हो गए हैं।