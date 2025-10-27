हजारों श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे सांसद रविकिशन, सांध्यकालीन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर समृद्धि की किए कामना

फोटो सोर्स: पत्रिका, हजारों श्रद्धालुओं संग रविकिशन ने दिया सूर्य की अर्घ्य
लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर गोरखपुर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। इसी क्रम में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला आज शाम महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना करने के बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ घाट पर जाकर सूर्य देव को सायंकालीन अर्घ्य अर्पित किया।
सांसद रवि किशन शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था, तप, संयम और परिवारिक एकता का प्रतीक है। यह पर्व प्रकृति, जल और पर्यावरण के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छठ मईया की कृपा से हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद बना रहे — यही कामना है।
सांसद ने गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश और देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि लोक परंपरा से जुड़ा यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक है, जो समाज को एकजुट करने का कार्य करता है। गोरखनाथ मंदिर और घाट परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। छठ मैया के गीतों और भजनों से वातावरण गुंजायमान था। श्रद्धालुओं ने सांसद के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हुए छठ मैया से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।
इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला ने श्रद्धालुओं से संवाद भी किया और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के जो इंतज़ाम किए हैं, वे सराहनीय हैं। सांसद के आगमन से घाट परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ फोटो भी खिंचवाए।
