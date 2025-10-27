हजारों श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे सांसद रविकिशन, सांध्यकालीन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर समृद्धि की किए कामना

सांसद ने गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश और देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि लोक परंपरा से जुड़ा यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक है, जो समाज को एकजुट करने का कार्य करता है। गोरखनाथ मंदिर और घाट परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। छठ मैया के गीतों और भजनों से वातावरण गुंजायमान था। श्रद्धालुओं ने सांसद के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हुए छठ मैया से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।