भाजपा का यह सहयोगी दल 13 जनवरी को मनाएगा महासंकल्प रैली, विधानसभा चुनाव से पहले दिखाएगा अपनी ताकत

संकल्प दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां तेज हैं। प्रत्येक जनपद में बैठकों का दौर चल रहा है और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है। लखनऊ में आयोजन स्थल का चयन शीघ्र किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि यह महासंकल्प रैली न केवल शक्ति प्रदर्शन होगी, बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाज की एकता और संकल्प का संदेश भी देगी। संजय निषाद ने कहा कि जब तक समाज अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, तब तक उसका खोया हुआ मान-सम्मान वापस नहीं मिलेगा।