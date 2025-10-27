छठ के मधुर गीत से ट्रेनों का इंतजार भी नहीं दे रहा थकान, यात्री बोले इंतजार का एहसास भी हो रहा है सुखद

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, देवरिया स्टेशन पर छत के गीत दे रहे हैं नई ऊर्जा
लोक आस्था के महापर्व छठ की देश भर में धूम मची है। बिहार के मुख्य पर्व छठ में जाने के लिए लगभग दो लाख यात्री हर दिन गोरखपुर और देवरिया रूट से गुजर रहे हैं। स्टेशन पर ट्रेन आते ही बज रहे मधुर छठ के गीत असीम ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और पर्व की गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां कीं। देवरिया सदर, बैतालपुर, भटनी और सलेमपुर सहित जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर छठ पर्व से जुड़े भक्ति गीत बजाए गए, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, छठ पर्व के अवसर पर हजारों श्रद्धालु अपने घरों को लौटते हैं। इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए। साथ ही, स्टेशनों की साफ-सफाई और घोषणाओं की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया। ट्रेनों की जानकारी देने के बाद लाउडस्पीकरों पर पारंपरिक छठ गीत बज रहे हैं। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। कई यात्री अपने परिवार और प्रसाद की टोकरी के साथ छठ घाटों की ओर जाने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद है, यात्रियों ने रेलवे द्वारा छठ पर्व के गीत बजाने के कदम की सराहना की, जिससे प्रतीक्षा का समय भी सुखद बन गया।
