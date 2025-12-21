पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर प्रकरण में नया मोड़: पत्नी नूतन ठाकुर ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, 23 को सुनवाई

पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, मामला वर्ष 1999 का बताया जा रहा है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट आवंटन दस्तावेजों में पत्नी का नाम ‘नूतन देवी’ और पति का नाम ‘अभिजात’ दर्ज कराया गया, जबकि वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इसी कथित नाम परिवर्तन को फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का आधार माना जा रहा है।