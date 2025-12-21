पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर प्रकरण में नया मोड़: पत्नी नूतन ठाकुर ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, 23 को सुनवाई

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर प्रकरण में नया मोड़ | Photo Video Grab
Amitabh Thakur News: पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में अब उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटन से संबंधित इस प्रकरण में शनिवार को नूतन ठाकुर की ओर से देवरिया जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। जिला जज की अदालत में इस याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की गई है।
इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर फिलहाल देवरिया जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। पुलिस ने 10 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद यह मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, मामला वर्ष 1999 का बताया जा रहा है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट आवंटन दस्तावेजों में पत्नी का नाम ‘नूतन देवी’ और पति का नाम ‘अभिजात’ दर्ज कराया गया, जबकि वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इसी कथित नाम परिवर्तन को फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का आधार माना जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। जांच आगे बढ़ने पर देवरिया सदर कोतवाली में भी इस मामले से संबंधित एक और एफआईआर दर्ज की गई, जिससे जांच का दायरा और व्यापक हो गया।
पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी नूतन ठाकुर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इसी संभावित गिरफ्तारी से राहत पाने के उद्देश्य से नूतन ठाकुर की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दुबे और अभिषेक शर्मा के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।
उधर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से भी जेल से बाहर आने के लिए सीजेएम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। एक ओर जहां नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर 23 दिसंबर को फैसला संभावित है, वहीं अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर भी अदालत का रुख सबकी निगाहों में है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर देवरिया जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। आगामी सुनवाइयों को देखते हुए यह मामला आने वाले दिनों में और भी अहम मोड़ ले सकता है। अदालत के फैसलों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
