अमिताभ ठाकुर का बड़ा आरोप… धनंजय सिंह को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है, देवरिया से वाराणसी ले गई पुलिस

फोटो शॉट्स: पत्रिका, अमिताभ ठाकुर
देवरिया जेल से गुरुवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को वाराणसी ले जाया गया। उनके खिलाफ वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें शुक्रवार को CJM न्यायालय में उनकी पेशी होनी है। इधर देवरिया CJM न्यायालय में भी उनकी जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
जानकारी के मुताबिक कफ सिरप तस्करी से जुड़े प्रकरण में फर्जी वीडियो वायरल कर दुष्प्रचार करने के मामले में वाराणसी में नया मुकदमा दर्ज हुआ है यह मुकदमा हिंदू युवा वाहिनी नेता और वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अंबरीश सिंह भोला ने दर्ज कराया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई है इसलिए अमिताभ को वाराणसी जेल ले जाया गया है। बता दें कि शुक्रवार को ही देवरिया में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में भी अमिताभ ठाकुर की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। इस पर भी शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित है।
गुरुवार की शाम वाराणसी ले जाते समय जेल परिसर से बाहर निकलते समय अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से बोलते हुए कहे कि कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी व्यक्ति के इशारे पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें धनंजय सिंह और उनकी टीम को बचाने के लिए फंसाया जा रहा है। अमिताभ ने कहा कि कफ सिरप तस्करी से जुड़े प्रकरण में कोर्ट में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। अब लोगों की निगाहें शुक्रवार को वाराणसी और देवरिया दोनों जगह टिकीं है जहां अमिताभ ठाकुर के मामलों को सुनवाई होनी है।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग