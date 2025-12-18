अमिताभ ठाकुर का बड़ा आरोप… धनंजय सिंह को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है, देवरिया से वाराणसी ले गई पुलिस

गुरुवार की शाम वाराणसी ले जाते समय जेल परिसर से बाहर निकलते समय अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से बोलते हुए कहे कि कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी व्यक्ति के इशारे पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें धनंजय सिंह और उनकी टीम को बचाने के लिए फंसाया जा रहा है। अमिताभ ने कहा कि कफ सिरप तस्करी से जुड़े प्रकरण में कोर्ट में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। अब लोगों की निगाहें शुक्रवार को वाराणसी और देवरिया दोनों जगह टिकीं है जहां अमिताभ ठाकुर के मामलों को सुनवाई होनी है।