15 हजार की रिश्वत लेते दीवान को एंटी करप्शन ने दबोचा, थाना प्रभारी पर भी बड़ा इल्ज़ाम…थाने में मची रही अफरा तफरी

बुधवार को मनीष 15 हजार रुपए लेकर वॉल्टरगंज थाने पहुंचे। आरोप है कि थाना प्रभारी ने रिश्वत की रकम सीधे लेने के बजाय दीवान राकेश चौहान को देने का निर्देश दिया। जैसे ही दीवान राकेश चौहान ने पैसे लिए, एंटी करप्शन टीम ने उसे थाने के अंदर ही रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद वालटरगंज थाने में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार दीवान से पूछताछ कर रही है, जांच में थाना प्रभारी का भी नाम आ रहा है। आवश्यक होने पर आंच उन तक भी पहुंचेगी।