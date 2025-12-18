15 हजार की रिश्वत लेते दीवान को एंटी करप्शन ने दबोचा, थाना प्रभारी पर भी बड़ा इल्ज़ाम…थाने में मची रही अफरा तफरी

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार दीवान
बस्ती जिले के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने थाने के अंदर ही दीवान राकेश चौहान को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। इस कारवाई के बाद थाने में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही।
सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता मनीष कुमार चौधरी के अनुसार, उनके पिता मिट्टी के कारोबार से जुड़े हैं और उनकी गाड़ियां ईंट-भट्टों पर काम करती हैं। ये वाहन अक्सर वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र से गुजरते हैं। मनीष ने आरोप लगाया कि 10 दिसंबर को वॉल्टरगंज के थाना प्रभारी ने उन्हें बुलाकर कहा कि यदि वे थाना क्षेत्र में गाड़ियां चलाना चाहते हैं तो प्रत्येक गाड़ी के लिए 5 हजार रुपया प्रतिमाह देने को कहा।
मनीष ने थाना प्रभारी से बताया कि मौसम अनुकूल नहीं है जिससे आय पर असर पड़ रहा है। इन बातों का थाना प्रभारी पर कोई असर नहीं पड़ा और मनीष की बात नहीं सुनी गई। इसके बाद कुल 25 हजार रुपए की मांग की गई। इस मांग से परेशान होकर मनीष ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने एक जाल बिछाया।
बुधवार को मनीष 15 हजार रुपए लेकर वॉल्टरगंज थाने पहुंचे। आरोप है कि थाना प्रभारी ने रिश्वत की रकम सीधे लेने के बजाय दीवान राकेश चौहान को देने का निर्देश दिया। जैसे ही दीवान राकेश चौहान ने पैसे लिए, एंटी करप्शन टीम ने उसे थाने के अंदर ही रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद वालटरगंज थाने में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार दीवान से पूछताछ कर रही है, जांच में थाना प्रभारी का भी नाम आ रहा है। आवश्यक होने पर आंच उन तक भी पहुंचेगी।
