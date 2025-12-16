Basti accident: यूपी में भीषण सड़क हादसा, चार मरे…बस्ती से अजमेर उर्स में जा रहे थे , परिजनों में मचा कोहराम

फोटो सोर्स: इमेज, दुर्घटना में चार की मौत
सोमवार देर रात बस्ती में भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हरदिया चौराहे के पास नेशनल हाइवे पर एक ट्रक और बस की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस और ट्रक चालक चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। भीषण टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। बस संतकबीनगर के बेलहर कला गांव से अजमेर शरीफ जा रही थी। मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना रात लगभग 11 बजे के आसपास हुई, सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कुछ यात्रियों के वाहन में फंसे होने की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। इसमें बस और ट्रक के चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रक चालक कानपुर का बताया जा रहा है।
सूचना पर मौके पर पहुंचे CO सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी स्वयं राहत कार्य में जुट गए। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए। डीएम कृत्तिका ज्योत्सना, एसपी अभिनंदन ने मौके पर और अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने डैमेज वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक बहाल कराया है। देर रात घायलों के एक साथ पहुंचते ही जिला अस्पताल में भी हड़कंप मच गया, अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भारी भीड़ जुट गई। गंभीर रूप से घायलों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर लाया गया, अस्पताल प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया।
