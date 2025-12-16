16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बस्ती

Basti accident: यूपी में भीषण सड़क हादसा, चार मरे…बस्ती से अजमेर उर्स में जा रहे थे , परिजनों में मचा कोहराम

कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के पास लुंबनी-दुद्धी मार्ग पर अजमेर जा रही एक यात्री बस की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई।

2 min read
Google source verification

बस्ती

image

anoop shukla

Dec 16, 2025

Up news, basti police

फोटो सोर्स: इमेज, दुर्घटना में चार की मौत

सोमवार देर रात बस्ती में भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हरदिया चौराहे के पास नेशनल हाइवे पर एक ट्रक और बस की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस और ट्रक चालक चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। भीषण टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। बस संतकबीनगर के बेलहर कला गांव से अजमेर शरीफ जा रही थी। मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है।

अजमेर उर्स जा रहे यात्रियों की बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना रात लगभग 11 बजे के आसपास हुई, सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कुछ यात्रियों के वाहन में फंसे होने की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। इसमें बस और ट्रक के चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रक चालक कानपुर का बताया जा रहा है।

ड्राइवर सहित चार की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में CO भी लगे

सूचना पर मौके पर पहुंचे CO सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी स्वयं राहत कार्य में जुट गए। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए। डीएम कृत्तिका ज्योत्सना, एसपी अभिनंदन ने मौके पर और अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने डैमेज वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक बहाल कराया है। देर रात घायलों के एक साथ पहुंचते ही जिला अस्पताल में भी हड़कंप मच गया, अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भारी भीड़ जुट गई। गंभीर रूप से घायलों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर लाया गया, अस्पताल प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया।

ये भी पढ़ें

SIR पर संग्राम: मुख्यमंत्री बोले 10 साल का बेटा, 20 साल का पिता और 30 साल का ग्रैंडफादर, असम का परिवार संभल की सूची में
लखनऊ
कार्यक्रम में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ)

Published on:

16 Dec 2025 08:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Basti / Basti accident: यूपी में भीषण सड़क हादसा, चार मरे…बस्ती से अजमेर उर्स में जा रहे थे , परिजनों में मचा कोहराम

बस्ती

उत्तर प्रदेश

