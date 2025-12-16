Basti accident: यूपी में भीषण सड़क हादसा, चार मरे…बस्ती से अजमेर उर्स में जा रहे थे , परिजनों में मचा कोहराम

सूचना पर मौके पर पहुंचे CO सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी स्वयं राहत कार्य में जुट गए। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए। डीएम कृत्तिका ज्योत्सना, एसपी अभिनंदन ने मौके पर और अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने डैमेज वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक बहाल कराया है। देर रात घायलों के एक साथ पहुंचते ही जिला अस्पताल में भी हड़कंप मच गया, अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भारी भीड़ जुट गई। गंभीर रूप से घायलों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर लाया गया, अस्पताल प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया।