कलावा बांधकर भरोसा जीता… 1,2 नहीं 100 हिंदु लड़कियों से अजफरुल ने बनाया संबंध, फिर वीडियो से किया ब्लैकमेल

एक हिम्मत वाली पीड़िता ने पुलिस को सब कुछ बताया। वह बस्ती के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती थी। जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई। प्रिंस ने खुद को हिंदू बताया और अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया। नंबर लिया, प्रेम जाल में फंसाया। कलावा बांधकर भरोसा जीता। शादी के नाम पर रेप किया। जब पीड़िता उसके घर गई तो उसके भाई और परिवार ने गैंगरेप किया। अगर वह नहीं जाती तो धमकियां मिलतीं, यहां तक कि उसके भाई को किडनैप करने की बात कही जाती।