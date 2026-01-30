स्पा सेंटर में मसाज नहीं बल्कि देह का धंधा: 4 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे: 14 महिलाएं दबाव या प्रलोभन….

मालवीय रोड, रोडवेज, हड़िया और बड़ेवन पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने वहां मौजूद 14 महिलाओं को मुक्त कराया। पिछले काफी समय से पुलिस प्रशासन को शहर के विभिन्न स्पा सेंटर्स में मसाज की आड़ में देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थीं। AHTU की टीम ने योजना बनाकर 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी के बाद कई अन्य स्पा संचालक सेंटर को बंद कर मौके से फरार हो गए। जिन 14 महिलाओं को मुक्त कराया गया है, उनमें से कुछ अन्य जिलों की रहने वाली हैं।